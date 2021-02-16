6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится премьера нового развлекательного шоу «Dizel Night» от «Дизель Студио». Ведущий юмористического шоу Григорий Решетник показал бэкстейдж со съемок. Детали в материале.

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Григорий Решетник стал ведущим нового развлекательного шоу «Dizel Night», премьера которого состоится уже 6 марта. В своем блоге в Instagram он разместил видео бэкстейджа со съемок проекта. В минутном ролике зритель может увидеть подробно локацию студии. А это два больших павильона, которые разделены на три зоны: приветственную, где будут эффектно появляться ведущие и звезды, гостевую — зону интервью и игровую с подвижным экраном.

Ну, а более детально рассмотреть студию и насладиться прекрасным юмором зрители телеканала СТБ смогут уже совсем скоро. Смотрите премьеру нового юмористического шоу «Dizel Night» уже 6 марта в 22:22!

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