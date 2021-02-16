Григорий Решетник показал бэкстейдж нового шоу «Dizel Night»
16.02.2021
6 марта в 22:22 на телеканале СТБ состоится премьера нового развлекательного шоу «Dizel Night» от «Дизель Студио». Ведущий юмористического шоу Григорий Решетник показал бэкстейдж со съемок. Детали в материале.
Григорий Решетник стал ведущим нового развлекательного шоу «Dizel Night», премьера которого состоится уже 6 марта. В своем блоге в Instagram он разместил видео бэкстейджа со съемок проекта. В минутном ролике зритель может увидеть подробно локацию студии. А это два больших павильона, которые разделены на три зоны: приветственную, где будут эффектно появляться ведущие и звезды, гостевую — зону интервью и игровую с подвижным экраном.