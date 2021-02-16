Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 17 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Экстрасенсы отмечают, что 17 февраля 2021 года у вас могут возникнуть проблемы в отношениях с родственниками или любимым человеком. Не исключены обманы, клевета и обидные слова. Это сильно повлияет на ваше душевное равновесие и творческое развитие. Держите свои эмоции под контролем, иначе вы можете испортить праздник для дорогого человека. Сны следует истолковывать наоборот.

Телец

Эта среда станет чудесным днём для познания нового, романтических знакомств, объяснения в любви. Проявляйте больше внимания к близким людям, порадуйте их небольшими подарками и приятными словами. Займитесь воспитанием детей и развитием их физического здоровья. Вы получите огромное удовольствие от результатов проделанной работы.

Близнецы

В первой половине этого дня экстрасенсы рекомендуют сосредоточиться на положительных эмоциях. Не допускайте проявления ревности в отношениях со своей половинкой. Не избегайте ответственности и не перекладывайте свои ошибки на других людей. Вторая половина дня будет связана с личным развитием. Не упустите свой шанс.

Рак

Ваша внутренняя усталость приведёт к стрессам и неспособности адекватно оценивать происходящую ситуацию. Держите себя в руках и не пытайтесь найти выход из сложившегося положения с помощью алкоголя. Он только усугубит ваше депрессивное состояние. Соблюдайте рекомендации врача и осторожность при приеме лекарств.

Лев

Как говорят экстрасенсы, 17 февраля 2021 года планеты благоприятствуют любым вашим планам. Действуйте уверенно, но тайно, так как непрошеная помощь от окружающих может только навредить. Возможны также происки недоброжелателей, будьте осторожны и внимательны. Личные отношения могут осложниться из-за непонимания и недоверия.

Дева

У вас могут возникнуть проблемы с подписанием договоров и в деловых переговорах. Это может быть связано с тайными обстоятельствами или необходимостью дополнительных расходов. Сейчас самое время заняться сбором полезной информации и урегулированием личных отношений. Позже с этим могут возникнуть некоторые сложности.

Весы

Экстрасенсы предупреждают: вам нужно запастись терпением, так как не все ваши идеи получат поддержку родных и коллег. Не спешите огорчаться и паниковать, со временем эта ситуация благополучно разрешится. Лучше всего сейчас уделить внимание новым перспективам в профессиональном продвижении, которые открываются перед вами.

Скорпион

В этот день не поддавайтесь на провокации и не идите на поводу у других людей. Постороннее влияние может привести к непредвиденным последствиям в вашей деятельности. Не растрачивайте свою энергию и внимание на второстепенные процессы. Сосредоточьтесь на предстоящих деловых встречах, именно они наиболее важны сейчас.

Стрелец

Экстрасенсы настаивают: 17 февраля 2021 года вам очень важно не проявлять негативных эмоций и не допускать отрицательных мыслей. Только ваша нервозность и агрессия помешают вам воплотить свои планы в жизнь. Будьте спокойны, рассудительны и доброжелательны. Не доверяйте всему, что говорят окружающие вас люди. Вечер проведите дома и разрешите себе расслабиться.

Козерог

Эта среда – один из самых положительных для вас дней, когда усиливается ваш жизненный потенциал, повышается активность, сексуальная энергия и личное обаяние. Все задуманные ранее планы легко осуществляются. Отношения с окружающими и близкими вам людьми будут плодотворными и принесут взаимные положительные эмоции.

Водолей

Как утверждают экстрасенсы, 17 февраля 2021 года ваш организм будет сконцентрирован и готов к активной деятельности. Вы будете расположены к творческому созиданию и физическим нагрузкам. Однако не спешите бросаться во все тяжкие, вероятно обострение заболевания, которому раньше вы не уделили должного внимания.

Рыбы

Этот день символизирует ваше стремление постоянно доказывать свою правоту и выигрывать в спорах. Такая тенденция не позволит вам заручиться поддержкой окружающих, и вы можете оказаться без их помощи в нужную минуту. Постарайтесь проявить себя с лучшей стороны и больше считаться с мнением других.

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