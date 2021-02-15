Обычный день таролога Яны Пасынковой

Как эксперты самого популярного мистического проекта страны «Следствие ведут экстрасенсы» проводят свой обычный день? Каждый ли раз они сталкиваются с магией и паранормальными явлениями? О своих буднях рассказала таролог Яна Пасынкова.

«Поскольку для меня моя работа – это образ жизни и я все время нахожусь в режиме онлайн с людьми, получаю от них обратную связь, то могу сказать: да, я ежедневно сталкиваюсь с такими моментами. На самом деле волшебство в мелочах. Человек, который умеет видеть и прислушиваться к знакам, почувствует, насколько часто Мир (Бог, высшие силы – у каждого своё) общается с нами».

Конечно, в жизни Яны Пасынковой случаются действительно мистические моменты, которые невозможно объяснить наукой. Но специфика ее профессии такова, что она привыкла и всегда готова к новым знакам от Мира.

«Совсем недавно я с друзьями отдыхала на Арабатской стрелке. Знакомый попросил посмотреть ему один вопрос, но помимо ответа на него, я ещё увидела дополнительную информацию. Карты сказали, что его друг совсем скоро, буквально на днях, должен стать отцом, причем для него это будет неожиданностью. Оказалось, что у его делового партнера беременна жена, но рожать ей через два месяца. На следующий день, когда мы уже были в дороге домой, мне пришло сообщение о том, что у неё начались преждевременные роды и на свет появился замечательный малыш».

Мир дает нам очень много знаков. И необязательно быть экстрасенсом, чтобы их разглядеть.

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