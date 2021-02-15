Не знаете, как стирать пуховик в стиральной машинке? Не беда! В нашем материале вы узнаете советы от экспертов «Все буде добре», как правильно стирать пуховик, а также как подготовить пуховик к стирке и как правильно высушить. Читайте подробнее.

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Подготовка пуховика к стирке

Для начала нужно отстегнуть капюшон (если он у вас есть), подкладку, мех и декор — это все стирается отдельно.

Пришитые части куртки можно защитить скотчем или полиэтиленовым пакетом.

Проверьте карманы, застегните все молнии и пуговицы, которые имеются на куртке. Они могут повредить барабан стиральной машинки.

Больше всего загрязнений всегда на манжетах и воротнике, поэтому перед стиркой натрите эти места хозяйственным мылом и потрите щеткой для одежды. Ни в коем случае не замачивайте пуховик перед стиркой.

Важно посмотреть этикетку на пуховике, можно ли его вообще стирать в машинке. Если да, то выверните куртку наизнанку.

Как правильно постирать пуховик

Положите в стиральную машинку только пуховик, без каких-либо других вещей. Чтобы пух меньше мялся при стирке, засуньте в барабан пару теннисных мячиков. Они не дадут куртке прилипать к стенкам барабана. Поставьте ваш пуховик на деликатный режим при температуре 30 градусов. Не бойтесь использовать дополнительное полоскание, чтобы вымыть порошок из куртки, отжим ставьте на 400, максимум на 600 оборотов в минуту.

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ВАЖНО!

Обычные порошки категорически нельзя использовать для стирки пуховиков. И этому есть объяснения: они очень пенятся и сильно въедаются в синтетический материал, после чего плохо выполаскиваются. Лучше использовать специальный жидкий порошок для пуха. Также очень важно при стирке пуховика не использовать пятновыводители, кондиционеры и отбеливатели: они портят пух и оставляют разводы.

Сушка

Чтобы ваш пуховик имел первоначальный вид, нужно не только его правильно постирать, но и правильно высушить. Расправьте и повесьте пуховик на вешалку. Не сушите на полотенце, и тем более на батарее — от этого пух собьется. Лучше, чтобы ваша куртка высыхала естественным путем, для этого ей понадобится не более 48 часов. Также хорошо пуховик периодически встряхивать и взбивать руками.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы не только правильно постираете свой пуховик, но и вернете ему прекрасный внешний вид!

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