Хотите знать, чего вам ожидать от вторника? Тогда читайте астрологический прогноз на 16 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Гороскоп обещает Овну великолепный день. Правда, для того, чтобы всё удалось, день нужно правильно распланировать с утра. Для начала разберитесь с материальными проблемами, потом можно пополнить багаж знаний. Если всем этим заниматься одновременно, то окажетесь в минусе. Проверьте счета – нет ли задолженностей? Возможно романтическое путешествие.

Телец

Благоприятная ситуация с деньгами сложится у Тельца. Даже работа покажется легкой, справитесь с ней в два счета. Возможно, вас пригласят на какое-то собрание или переговоры. Не отказывайтесь, это перспективное мероприятие. В центре внимания будут те, кто занят техническими заданиями. Вы получите не только выгодные предложения, но и аванс.

Близнецы

Признания и подарки во вторник получат Близнецы. Начальство так вами довольно, что мелкие ошибки не заметит. Удачный день для укрепления финансовой ситуации. Но смотрите в оба, чтобы ничего важного не пропустить. Есть шанс наладить отношения с человеком, к которому испытываете глубокие чувства. Это был временный разрыв на фоне непонимания.

Рак

16 февраля Раку не мешает сесть на диету и «включить» экономию в деньгах. Даже самые срочные покупки нужно отменить. Рабочая обстановка благоприятная, уверенно ведите себя в коллективе. Незначительные ограничения будут предложены тем, кто занят коммерческими вопросами. Обратитесь за поддержкой в нужные инстанции.

Лев

Мысли Льва будут заняты только финансовыми проблемами. Вам захочется резко изменить ситуацию, влезть в долги. Но это уже слишком! Остановитесь и подумайте, к чему все это приведет? Возможна неожиданная встреча, после которой мигом решится бытовой вопрос. Для снятия стресса не стоит использовать алкоголь и антидепрессанты.

Дева

Как приумножить капитал? Именно этот вопрос будет мучить Деву даже во время активной работы. Увы, перспектив на будущее пока нет. Продвигайтесь в другом направлении – творческом. Есть возможность показать таланты большому числу зрителей. Бизнесменам нужно быть осторожными. Грядут проверки. И кто-то сильно заинтересуется вашими доходами…

Весы

Весы способны проплыть океан. Только нужно разобраться с личными проблемами. Накопилось их немало, а вы никак не видите главного. Не исключена помощь от человека, с которым вы созвонитесь. Но рассчитывать на то, что он будет помогать вечно, не следует. Обязательно распланируйте дела, от которых зависит будущая работа. Не увлекайтесь азартными играми.

Скорпион

Скорпиону не стоит искать легких путей как в работе, так и в личной жизни. Вы и так запутались в элементарных вещах, поэтому остановитесь. Отличный день для налаживания деловых отношений на коммерческой основе. Фортуна на вашей стороне, если сделаете первый взнос. Вечером ждите гостей, а также приятных подарков.

Стрелец

Стрелец всем нутром почувствует, что работать придется долго и упорно. Но в процессе труда передышка необходима, иначе подорвете драгоценное здоровье. Успешно сложится поездка, если она нацелена на сотрудничество. Но передвигаться лучше на личном транспорте. Влюбленным людям придется принимать какое-то важное и срочное решение.

Козерог

16 февраля Козерога ожидают позитивные перемены на денежном фронте. Вы и не думали, что все так быстро и удачно разрешится. От настроения начальника будет зависеть атмосфера в коллективе. Конечно же, лезть в бочку не стоит, но и не пытайтесь заискивать перед шефом. Ситуация нормализуется сама собой, уверенно занимайтесь реализацией новых и крупных заданий.

Водолей

Водолей имеет все шансы попасть в немилость к начальству. Но если вспомнить прошлый день, то во многом виноваты вы сами. Проанализируйте ситуацию, в которую вовлекли вас некоторые сотрудники. Небольшую отсрочку придется попросить у человека, которому задолжали крупную сумму. Положение с финансами у вас не на высшем уровне.

Рыбы

Этот день подарит Рыбам не только приятную встречу, но и осознание собственной значимости. Вы поймете, что духовная пища намного важнее и «вкуснее», чем материальные блага. Можно посетить храм, помолиться за близких людей. В разговоре с любимым человеком чаще произносите «мы», а не «я». Эгоизм и гордыня ни к чему хорошему не приведут.

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