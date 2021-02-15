Декрет для мужчин, или Первые шаги в борьбе за гендерное равенство

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», подхватил «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого ― откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени.

Одним из самых распространенных стереотипов относительно мужчин является мнение о том, что в декрет они пойти не могут, потому что стыдно и «не мужское это дело». Однако так ли это на самом деле и какие изменения уже совсем скоро могут произойти в нашей стране на государственном уровне, читайте в материале.

В конце прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности украинских мужчин брать декретный отпуск и участвовать в уходе за новорожденным ребенком. Это значит, что, возможно, совсем скоро мужчины получать такое же право на декрет, как и женщины.

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Закон № 3695 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком) предлагает четыре главных инициативы:

Новый вид оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней для отца новорожденного ребенка (только в том случае, если мужчина состоит в браке с матерью или пара официально проживает вместе и ведет общее хозяйство). Равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Равное право на дополнительный отпуск для матерей и отцов, чьи дети имеют инвалидность с детства подгруппы А I группы. Возможность сокращения рабочего времени для мужчин , у которых есть дети в возрасте до 14 лет, ребенок с инвалидностью, либо же для родителя, который воспитывает детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Формально украинские мужчины имели право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но для этого отец должен был предоставить определенные документы (заявление о предоставлении такого отпуска и справку с места работы матери ребенка о том, что она прервала отпуск по уходу за ребенком и вернулась к работе, или же о том, что такой отпуск работодатель ей не предоставил).

То есть сейчас в Украине только мама может делегировать свое право на декретный отпуск отцу или другим родственникам. Это создавало проблемы тем женщинам, которые работают как физические лица (по украинскому законодательству ФЛП не имеют права на любой вид отпуска). Кроме того, право матерей на сокращенное рабочее время и дополнительный отпуск не во всех случаях дублируется такими же правами для отцов. Поэтому такой закон, в первую очередь, исправит данную дискриминацию.

Но что по этому поводу думают сами мужчины в нашей стране? По данным опроса, проведенного Исследовательской компанией Info Sapiens на заказ UNFPA Украины в рамках программы «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия», который финансируется Европейским Союзом и реализуется совместно структурой «ООН Женщины» и UNFPA, 65% украинцев (71% женщин и 59% мужчин) знают о том, что отец имеет право взять отпуск по уходу за детьми. Среди них 8% украинцев знают мужчин, которые брали отпуск по уходу за детьми, и при этом 53% выражают положительное отношение к этому и лишь 12% — негативное.

Примечательно, что многие мужчины обеспокоены тем, что проводят с детьми не так много времени, как хотелось бы. Из них 26% планируют уделять ребенку

больше времени, а 19% хотели бы, но не имеют такой возможности из-за чрезмерной занятости. Однако 18% опрошенных мужчин считают, что уход за детьми — обязанность женщины, 5% честно признаются, что просто «не умеют» этого делать, и всего 3% новоиспеченных отцов видят свою роль лишь в общении с ребенком.

Интересно еще то, что 30% женщин хотели бы, чтобы отец взял отпуск по уходу за ребенком хотя бы на время вместо них, и 20% мужчин согласились бы на это с радостью. А вот 32% мужчин ушли бы в декретный отпуск, если бы их жены зарабатывали больше.

А пока Украина еще на пути к гендерному равенству, хотелось бы показать пример других стран. Так, по данным детского фонда ООН (UNICEF), из 41 страны мира — преимущественно с высоким и средним уровнем дохода — в 40 странах (кроме США) мамы новорожденных имеют право на оплачиваемый декретный отпуск, а в 26 государствах предусмотрены разные форматы такого отпуска и для отцов. Он обычно короче, чем отпуск для мамы, но часто оплачивается лучше. Например, в Испании для отцов предусмотрено 12 недель оплачиваемого отпуска без права передачи его матери! В Швеции каждый родитель может взять декретный отпуск продолжительностью 480 дней, 90 из которых строго зарезервированы для каждого, то есть папа не может передать свои дни маме, и наоборот. А в Канаде отец имеет право воспользоваться декретом продолжительностью 5–8 недель также без права передачи его матери. Вот уж где можно насладиться отцовством в полной мере!

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