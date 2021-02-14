Поздравления с Днем святого Валентина в смс, стихах и прозе
Все, у кого в сердце живет любовь, с особым трепетом ждут 14 февраля. Но порой, когда хочешь поздравить с Днем святого Валентина и открыть свои чувства или как-то необычно их выразить, слова путаются и все может пойти не по плану. На этот экстренный случай редакция STB.UA приготовила несколько вариантов поздравлений с Днем святого Валентина. Они гарантировано попадут прямо в сердечко любимому человеку, и совершенно не важно, будут ли эти строки озвучены или отправлены в смс. Читайте их в нашем материале.
Поздравления с Днем святого Валентина в прозе
Праздник всех влюбленных — отличный повод пожелать удачи в амурных делах. Но не стоит забывать про счастье, радость и здоровье, которого я желаю в этот прекрасный день. Пусть любовь приумножит все яркие моменты в жизни!
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С праздником любви, тепла и ласки! Пусть днем — искренний смех, уют и счастье, а вечером — забота и удача, без лишних слов и пафоса. Мечтай о возвышенном, получай истинное удовольствие от жизни, будь ответственной и креативной личностью, добивайся весомых результатов во всех начинаниях. Пусть радуют друзья и не огорчают знакомые.
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«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю» (Владимир Маяковский)
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«Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести всё» (Бернард Шоу)
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«Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой» (Оскар Уайльд)
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«Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне» (Александр Дюма)
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«Женщину надо любить! И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют» (Ринат Валиуллин)
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В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и общими мечтами.
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Поздравляю с Днем святого Валентина! С днем всех влюбленных! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник ощущается не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюблённости живёт в сердцах каждого на протяжении долгих лет. Желаю всем влюбленным в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем кто еще не встретил свою любовь, обязательно найти ее, а тем, кто потерял веру в любовь, обрести ее вновь. Любите и будьте любимы!
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Поздравления с Днем святого Валентина в стихах
Раз сердечко, два сердечко,
Их Амур стрелой снесет,
Вот и нету человечка,
Есть влюбленный идиот.
Я желаю, чтобы разум
Все же вас не оставлял
И в амурах разобраться
Непременно помогал!
***
С днем любви, любовь моя,
Солнце неземное!
Для меня любовь твоя
Что-то дорогое.
Даришь ты мне радость,
Счастье я дарю.
Подари мне ласку.
Я тебя люблю!
***
Сегодня праздник, дорогая,
хочу признаться я в любви:
Я так люблю тебя, родная!
Могу я в жертву принести
себя, любимые мне вещи,
свой быт, все то, что есть вокруг меня.
И мне не жалко, ведь я знаю,
что главное — не потерять тебя.
***
Я забуду, что значит гордость,
Стану в мире я самой красивой.
За тобою шагну я в пропасть.
Я хочу быть с тобой, любимый!
Буду я за тебя молиться,
Охранять твой покой днем и ночью.
Я мечтаю тебе присниться,
Чтоб ты знал, я люблю тебя, очень!
***
С Днем святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,
Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.
Быть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.
По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас.
***
От тебя я чувств не скрою,
С каждым днем они сильней.
Душу я тебе открою,
О любви скажу своей.
Быть хочу всегда я рядом,
Откровенно говорю.
Мне другой судьбы не надо,
Очень я тебя люблю!
***
С Днем святого Валентина!
Пусть твоя любовь живет
И от быта и рутины
Никогда не устает.
Раскидал носки любимый
И посуду не убрал,
После ужина улегся
С телефоном на диван.
Ты не злись и не ругайся,
Не «накручивай» себя,
Обними его нежнее,
Словно в юности, любя.
И представь, что в каждом доме
Есть посуда и носки.
Это мелочи, поверь мне,
И не повод для тоски.
Главное, чтоб сердце билось
От эмоций и страстей.
Главное, чтоб вам любилось
С каждым годом все сильней.
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Поздравления с Днем святого Валентина в смс
На дворе февральские морозы,
А в душе тепло – весна цветет,
Не страшны нам ни дожди, ни грозы,
Нас любовь согреет и спасет.
***
Пускай растает в сердце льдина,
Уйдут печали и усталость.
Пусть День святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!
***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
***
Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет.
Пусть же этот праздник нам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
***
Прекрасно, что ты есть на свете,
Что нас с тобой свела судьба,
С тобой гораздо я счастливей,
Хочу сказать: люблю тебя!
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Редакция STB.UA искренне поздравляет всех с Днем святого Валентина и желает главного — взаимной любви.