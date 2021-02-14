Все, у кого в сердце живет любовь, с особым трепетом ждут 14 февраля. Но порой, когда хочешь поздравить с Днем святого Валентина и открыть свои чувства или как-то необычно их выразить, слова путаются и все может пойти не по плану. На этот экстренный случай редакция STB.UA приготовила несколько вариантов поздравлений с Днем святого Валентина. Они гарантировано попадут прямо в сердечко любимому человеку, и совершенно не важно, будут ли эти строки озвучены или отправлены в смс. Читайте их в нашем материале.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

Праздник всех влюбленных — отличный повод пожелать удачи в амурных делах. Но не стоит забывать про счастье, радость и здоровье, которого я желаю в этот прекрасный день. Пусть любовь приумножит все яркие моменты в жизни!



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С праздником любви, тепла и ласки! Пусть днем — искренний смех, уют и счастье, а вечером — забота и удача, без лишних слов и пафоса. Мечтай о возвышенном, получай истинное удовольствие от жизни, будь ответственной и креативной личностью, добивайся весомых результатов во всех начинаниях. Пусть радуют друзья и не огорчают знакомые.

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«Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Всё равно люблю» (Владимир Маяковский)

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«Я два дня прожил, не видя Вас, и тем доказал, что способен вынести всё» (Бернард Шоу)

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«Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой» (Оскар Уайльд)

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«Женщина священна; женщина, которую любишь, — священна вдвойне» (Александр Дюма)

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«Женщину надо любить! И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют» (Ринат Валиуллин)

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В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и общими мечтами.

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Поздравляю с Днем святого Валентина! С днем всех влюбленных! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник ощущается не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюблённости живёт в сердцах каждого на протяжении долгих лет. Желаю всем влюбленным в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем кто еще не встретил свою любовь, обязательно найти ее, а тем, кто потерял веру в любовь, обрести ее вновь. Любите и будьте любимы!

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Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

Раз сердечко, два сердечко,

Их Амур стрелой снесет,

Вот и нету человечка,

Есть влюбленный идиот.

Я желаю, чтобы разум

Все же вас не оставлял

И в амурах разобраться

Непременно помогал!

***

С днем любви, любовь моя,

Солнце неземное!

Для меня любовь твоя

Что-то дорогое.

Даришь ты мне радость,

Счастье я дарю.

Подари мне ласку.

Я тебя люблю!

***

Сегодня праздник, дорогая,

хочу признаться я в любви:

Я так люблю тебя, родная!

Могу я в жертву принести

себя, любимые мне вещи,

свой быт, все то, что есть вокруг меня.

И мне не жалко, ведь я знаю,

что главное — не потерять тебя.

***

Я забуду, что значит гордость,

Стану в мире я самой красивой.

За тобою шагну я в пропасть.

Я хочу быть с тобой, любимый!

Буду я за тебя молиться,

Охранять твой покой днем и ночью.

Я мечтаю тебе присниться,

Чтоб ты знал, я люблю тебя, очень!

***

С Днем святого Валентина!



С Днем влюбленных, милый мой,



Ненаглядный мой мужчина,



Самый близкий и родной.



Быть с тобой хочу я рядом



Каждый миг и каждый час.



По утрам встречаться взглядом,



Жить для нас и ради нас.

***

От тебя я чувств не скрою,

С каждым днем они сильней.

Душу я тебе открою,

О любви скажу своей.

Быть хочу всегда я рядом,

Откровенно говорю.

Мне другой судьбы не надо,

Очень я тебя люблю!

***

С Днем святого Валентина!

Пусть твоя любовь живет

И от быта и рутины

Никогда не устает.

Раскидал носки любимый

И посуду не убрал,

После ужина улегся

С телефоном на диван.

Ты не злись и не ругайся,

Не «накручивай» себя,

Обними его нежнее,

Словно в юности, любя.

И представь, что в каждом доме

Есть посуда и носки.

Это мелочи, поверь мне,

И не повод для тоски.

Главное, чтоб сердце билось

От эмоций и страстей.

Главное, чтоб вам любилось

С каждым годом все сильней.



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Поздравления с Днем святого Валентина в смс

На дворе февральские морозы,

А в душе тепло – весна цветет,

Не страшны нам ни дожди, ни грозы,

Нас любовь согреет и спасет.

***

Пускай растает в сердце льдина,

Уйдут печали и усталость.

Пусть День святого Валентина

Подарит счастье, смех и радость!

***

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

***

Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет.

Пусть же этот праздник нам прибавит

Много долгих и счастливых лет.

***

Прекрасно, что ты есть на свете,

Что нас с тобой свела судьба,

С тобой гораздо я счастливей,

Хочу сказать: люблю тебя!

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Редакция STB.UA искренне поздравляет всех с Днем святого Валентина и желает главного — взаимной любви.

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