Как провести грядущую неделю? Куда вложить все свои усилия? Читайте гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года — в материале.

Овен

Начало недели вы запомните на всю жизнь, ведь вас ждет приятная и неожиданная встреча. Не упустите шанс внести в свою жизнь радость, новые и яркие воспоминания. В конце недели посвятите время своим близким. Им это необходимо.

Телец

В середине недели Тельцов ожидает прибыль. Вы быстро решите любые вопросы в работе, поэтому на выходные будете просто отдыхать и наслаждаться жизнью. Следите за тем, кто вас окружает.

Близнецы

Новости в работе порадуют в начале недели. Воспользуйтесь помощью, которую предлагают друзья. Никто не говорит, что будет легко, но с поддержкой морально вам станет лучше.

Рак

Начало недели покажется несправедливым, мол все против вас. Но нужно отметить, что все обиды беспочвенны, более того, никто не желает вам зла. Возьмите себя в руки, иначе вас могут настигнуть нервные срывы.

Лев

На этой неделе наконец-то состоится то, о чем вы так сильно мечтали. Удивительные сюрпризы ждут Львов. Вы только должны довериться своей интуиции. Для вас это крайне сложно, но очень необходимо.

Дева

Неделя пройдет очень спокойно. В середине недели Девам нужно развеяться, отвлечься от суеты, заняться любимым делом, спортом или отправиться в другой город. Это поможет восстановить весь энергетический запас.

Весы

Весам нужно грамотно распределить свой бюджет, чтобы не возникло существенных проблем. Эта неделя покажется довольно сложной, если учесть, что на ваши плечи свалятся странные задания. Попробуйте раньше времени не паниковать, и тогда точно все получится решить.

Скорпион

Громкий скандал может испортить отношения на всю жизнь. Будьте внимательны и аккуратны с тем, что говорите близким. Следите эту неделю за своим поведением, звезды будут к вам благосклонны.

Стрелец

На этой неделе дела пойдут на поправку, и вы что есть силы приступите к новым свершениям. Больше усилий, меньше негатива. Прислушайтесь к своему здоровью.

Козерог

Если страх и дальше будет главным вашим спутником, ничего задуманного не осуществить. Работайте над своим восприятием мира. Терпение и труд — это все, что вам нужно. Остальное выкиньте куда подальше!

Водолей

На этой неделе все ваши намерения будут оправданы. Если вы имеете в своем арсенале несколько существенных проблем, расскажите о них близким. Вместе с семьей Водолеи быстрее смогут решить сложные вопросы.

Рыбы

Иногда для достижения целей не нужно все свое время, силы, здоровье отдавать работе. Просто грамотно распланируйте свои дела. Вы потратите на это час своей жизни, зато потом все пойдет как по маслу!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ