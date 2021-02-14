Хотите правильно провести понедельник, чтобы начало недели не казалось тягостным? Тогда читайте астрологический прогноз на 15 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, приходится рисковать. Вы чувствуете себя преисполненными энергии. Поэтому если не сейчас, то когда? Приступайте к делу.

Телец

Вы будете невероятно активны, и с раннего утра вам захочется что-то изменить. Так держать! Такие энергичные дни слишком редко случаются.

Близнецы

Ссоры в семье или споры между друзьями следует наконец обсудить и прекратить. Вы также не должны жалеть средств и усилий, чтобы связаться со старыми друзьями.

Рак

Вы привели тело в состояние покоя благодаря большой практике и медитациям. Это заняло много времени, но теперь вы открыли для себя мир баланса. Вскоре вы заметите, как внутреннее спокойствие повлияет на все ваше тело внешне.

Лев

Ваши планы, к которым вы относились немного скептически, соответствуют вашим теперешним представлениям. Поэтому готовьтесь к переменам.

Дева

Этот день предназначен только для ваших чувств и вашего партнера. Вы давно не позволяли себе романтические вечера. У одиноких также будет возможность познакомиться с партнером.

Весы

Ставьте личные интересы на первый план и удовлетворяйте желания и потребности в соответствии со своим настроением.

Скорпион

Обратите внимание на свое финансовое положение и проверьте свой бюджет. Возможно, в понедельник вы пожалеете о бессмысленных тратах денег на мелочи.

Стрелец

Вы и ваш партнер должны побаловать себя прекрасными часами вместе, а также провести уютный вечер вдвоем. Это возвращает чувства к жизни.

Козерог

Вы не можете перестать критиковать своего партнера за банальные вещи. Рано или поздно это выльется в скандал. Поэтому попробуйте поговорить о том, что вас не устраивает.

Водолей

Если вы дадите немного меньше газа, ваше тело скажет вам спасибо. Короткий перерыв хорош для всех. Вы ничего не потеряете, не волнуйтесь.

Рыбы

На данный момент вы просто не чувствуете себя в гармонии. Причина — волнение и переутомление. Позвольте себе отключить телефон и вечером послушать аудиокнигу или посмотреть интересное интервью кумира детства.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.