10 фактов о празднике День святого Валентина

День Влюбленных – самый романтичный праздник в году. 14 февраля люди спешат признаваться в любви, поздравлять своих вторых половинок и радовать их приятными сюрпризами. Редакция STB.UA откроет десять самых интересных и малоизвестных фактов о Дне святого Валентина.

1. В Европе День святого Валентина стали отмечать с 13 века, в США — с 1777 года. В Украине, как и в других странах СНГ, этот праздник прижился совсем недавно.

2. В средневековой Европе существовало поверье – первый человек, которого вы встретили утром в день святого Валентина будет вашим супругом. Конечно, если он противоположного пола и не состоит в браке.

3. Еще один интересный факт о Дне святого Валентина, а именно о неотъемлемом атрибуте 14 февраля – праздничной валентинке. Такую открытку первый раз отправил Герцог Орлеанский для своей любимой жены в 1415 году. На тот момент он находился в плену.

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4. Согласно данным итальянской почтовой службы, более тысячи валентинок ежегодно приходят на имя Джульетты в город Верона, где проживали шекспировские герои «самой печальной повести на свете».

5. Помимо романтиков, День святого Валентина ждут производители сладостей и владельцы цветочных магазинов. Как утверждают американцы, в США в этот день каждый год продается более 100 миллионов роз, а на шоколад и конфеты влюбленные в общей сложности тратят около 700 миллионов долларов.

7. А вот англичане готовы удивить не только своих возлюбленных, но и питомцев. Да-да, 14 февраля тысячи жителей туманного Альбиона дарят подарки домашним животным.

8. Согласно статистике, женщины готовятся к празднику заранее, но тратятся на подарок своим любимым вдвое меньше, чем это делают мужчины.

8. Семь лет назад, в этот день в Мехико был зарегистрирован мировой рекорд по самому массовому поцелую, в котором поучаствовало около 40 000 человек.

9. В Голландии тоже есть своя особенность в праздновании Дня святого Валентина. Например, если женщина сделает предложение мужчине, это не будет расцениваться, как плохой тон. Более того, в случае отказа, он обязан подарить ей платье.

10. Как выяснилось, не во всех странах широко отмечают 14 февраля. День всех влюбленных строго-настрого запрещен в Иране и Саудовской Аравии. Нарушителей этого закона ждёт немалый штраф.

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