С необычным дизайном ногтей ваши руки будут притягивать взгляды! Подбор цвета ногтей к образу может стать завершающим штрихом. Какие же тренды в ногтевой индустрии врываются на передовые позиции? Смотрите подборку маникюра на короткие ногти на зиму 2021 года в материале.

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Красивый стильный маникюр — одна из основных составляющих современного образа настоящей женщины. Первое, на что многие обращают внимание, — это руки. Второй взгляд часто обращен на ногти: ухожены ли они? Мы собрали самые интересные и трендовые варианты маникюра, которые станут показателем вашей ухоженности и чувства стиля.

В первую очередь стоит отметить, что для зимы существует три базовых группы оттенков, которые выигрышно смотрятся с любым образом: нюдовые, красные и темные.

Также новый тренд заключается в возможности комбинировать цвета одного тона. Например, нанося на каждый следующий ноготь тон все светлее и светлее или же наоборот ― уходя в более приглушенные оттенки. Выглядит это так:

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Не забываем и о французском маникюре, который будет подчеркивать вашу элегантность. С цветами линии также можно экспериментировать.

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Матовый топ — главный тренд зимы. Важно, что данным лаком необходимо покрывать нюдовые оттенки, чтобы оставаться на пике моды.

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