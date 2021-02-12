Что сулят звезды каждому знаку зодиака? Как лучше всего провести день? Узнайте в гороскопе на 13 февраля 2021 года. Читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ.

Овен

Завязываете новые знакомства или проводите хороший день с любимым человеком, взаимопонимание всегда на первом месте. Так держать, из вас получился бы прекрасный дипломат.

Телец

Если вы рассматриваете свою работу как призвание, то вам будет достаточно обеденного сна, чтобы вернуться к делам. Если же нет, то сейчас самое время прояснить для себя этот вопрос и рассмотреть другие варианты.

Близнецы

Этот день должен быть необычным. События могут развиваться так неожиданно, что вы можете испытать настоящую эйфорию. Главное, следите за данными в этом состоянии обещаниями.

Рак

Найдите время, чтобы помечтать! Сегодня нет предела вашей фантазии в творческом и художественном направлении. Важные решения лучше отложить на другой день.

Лев

В субботу, особенно во второй половине дня, вас может глубоко взволновать настроение партнера. Вам вряд ли удастся остаться объективным и равнодушным. Вы должны принять личное участие в вопросе любимого человека.

Дева

Наслаждайтесь единением с любимым человеком! Близость пойдет вам на пользу.

Весы

Не сдерживайте гнев в себе. Расскажите партнеру, что у вас на уме. В этот день вам не удастся скрыть свои эмоции, поэтому не мешайте им вырваться наружу.

Скорпион

Спорт — хороший способ воплотить в жизнь желание двигаться. Также стоит добавить, что с любой конкурентной ситуацией, будь то в личной жизни или на работе, вы сталкиваетесь с особой положительной энергией.

Стрелец

Вы чувствительны, сострадательны, понимаете и можете чувствовать, когда кто-то страдает. У вас открытое сердце. Но не забывайте, что вам нужно заботиться и о себе.

Козерог

В субботу вы будете мыслить исключительно приземленно и разумно. Вы взвешиваете и оцениваете свои решения. Этот день идеален для мыслительной работы, требующей ясной головы и высокой концентрации.

Водолей

Помните, что стресс и потребность в гармонии отличаются друг от друга и, таким образом, вносят дисбаланс в повседневную жизнь. Найдите время для отдыха и общения с близкими.

Рыбы

Если вас интересует мир за гранью реальности, картины, кино, фотография, сказки, литература или психология, то это день для вас. Изучайте и познавайте новое.

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