Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Масленица 2021: дата и традиции празднования по дням

11.02.2021

Масленица — один из самых веселых и древних праздников. Ее отмечают накануне Великого поста. О том, когда будет Масленица в 2021 году и какие существуют традиции празднования по дням, читайте в нашем материале.  

масленица 2021

Когда Масленица в 2021 году

В 2021 году Масленица начнется в Международный женский день — 8 марта и продлится семь дней. А вот с 15 марта начнется Великий пост, который закончится праздником Воскресения Христова. 

Больше по теме: Как выбрать красную икру к Масленице

Традиции празднования Масленицы по дням

Масленичную неделю, которую еще часто называют Сырной седьмицей (все потому, что в эти дни нельзя есть мясо, но можно молочные продукты), условно можно разделить на две части. Первая — Узкая масленица — длится с понедельника по четверг, а вторая — Широкая ― пятница и суббота. Первую половину недели издревле посвящали хозяйственным делам, а вот во второй половине можно было вдоволь отдохнуть. Считается, что хозяйки всю неделю готовили и угощали гостей блинами. Но в Украине на Масленицу в основном было принято готовить не блины, а вареники с творогом и сливочным маслом.

масленица 2021

Больше по теме: Рецепты блинов на Масленицу: как просто приготовить блины рассказала Надя Матвеева

Первый день Масленицы — Встреча. В этот день свекры отправляли своих невесток навестить родителей. Первый блин также выпекали в понедельник. Вот только его не ели, а отдавали малоимущим, чтобы те помянули усопших родственников. 

Второй день масленицы — заигрыши. Этот день полностью посвящали тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе будущую жену или мужа. Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу.

Третий день Масленицы — лакомка, или скоромная среда. В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще. К зятю женщина должна была проявить как можно больше ласки и любви, ведь считается, чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Четвертый Масленицы — разгуляй, или широкий четверг. В этот день все домашние хлопоты должны быть окончены. Народ с полной силой мог начать праздновать. Причем филонить нельзя, ведь считалось, что тот, кто останется дома и не пойдет веселиться, будет несчастен целый год. 

Пятый день Масленицы — тещины вечерки. А вот в этот день теща шла в гости к зятю, чтобы отведать блинов. Да к тому же не одна, а с подругами, чтобы похвастаться своим любимым зятем. 

Шестой день Масленицы — золовкины посиделки. В субботу молодые невестки уделяли внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа. В дом нужно было пригласить как можно больше подруг и весело провести время. 

Седьмой день недели — проводы, или Прощеное воскресенье. Самый важный день всей недели. В воскресенье нужно попросить прощения друг у друга, поминать умерших родственников и приготовиться к началу Великого поста.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить