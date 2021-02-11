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Кастинг на новый проект телеканала СТБ открыт

11.02.2021

Телеканал СТБ открывает кастинг на новый проект! Если домашние хлопоты отразились на вашей внешности, а восхищенные взгляды любимого стали для вас редкостью, тогда переходите в раздел Кастинги и заполняйте анкету для участия в новом проекте СТБ. Пришло время снова стать привлекательной, кардинально изменить внешность и внутренний мир!

Video: Кастинг на новый проект телеканала СТБ открыт


Информация о кастингах на новый проект СТБ в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг нового проекта СТБ

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