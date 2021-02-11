Хотите лучше понимать свою жизнь? Тогда смотрите гороскоп, чтобы знать, что же сулят звезды на каждый новый день конкретному знаку зодиака. Читайте астрологический прогноз на 12 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы начинаете день в хорошем настроении. Благодаря своей расслабленной и счастливой манере вы спокойно достигаете желаемого. В пятницу вам также преподнесут небольшие подарки или сюрпризы.

Телец

На работе будет затишье. Поэтому вы точно захотите немного отступить от заданий и спокойно отдохнуть. Это придаст новую энергию и хорошее настроение.

Близнецы

Общаться с другими людьми в настоящее время очень легко и не вызывает никаких проблем. Причина этого кроется в вашем внутреннем равновесии и спокойствии. Так держать.

Рак

Вы поймете, чего можете достичь желаемого. А тайна крылась лишь в гармонии и энергии, которые сами притягивают в вашу жизнь изменения к лучшему.

Лев

Вы так долго думали воплотить свои планы в жизнь, но до сих пор были слишком скептичны из-за финансовых и личных проблем. Теперь пора действовать и нужно рискнуть, если хотите двигаться вперед.

Дева

Вы привели тело в состояние покоя. Это заняло много времени, но теперь вы открыли секретный рецепт. Сегодня заметите, как внутреннее спокойствие повлияет на все жизненные сферы.

Весы

Короткий перерыв — это всегда хорошо, но теперь можно начинать заново. Ничто не мешает вам на работе или в личной жизни.

Скорпион

Возможно, важные решения следует отложить. Звезды неблагоприятны для вашего проекта. Используйте короткий перерыв, чтобы спокойно все обдумать.

Стрелец

Этот день гармонирует с вашей личной жизнью и миром работы. Ваша отзывчивая натура очаровывает ваших коллег и друзей, и всем будет полезно ваше хорошее настроение. Атмосфера в коллективе гармоничнее, чем когда-либо.

Козерог

Возможно, пришла пора исполнить давнее желание. В последнее время вы были очень трудолюбивы и целеустремленны, и вам стоит наградить себя за это.

Водолей

Теперь у вас есть больше времени, которое вы можете посвятить друзьям, семье и партнеру. Позвоните им!

Рыбы

Ваш образ жизни и ваша стратегия пока работают хорошо, но пришло время выбирать новый путь и получать новый опыт. Лучше поздно, чем никогда.

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