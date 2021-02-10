Самый романтический проект весны 2021 Холостяк-11 и телеканал СТБ продолжают диджитальную кампанию против гендерных стереотипов, которую начало реалити Холостячка. 14 мужчин расскажут о стереотипах, которые преследуют их в жизни, а также развенчают шаблонное представление общества об «идеальном мужчине». Герои кампании #Сильный откровенно поделятся со зрителями сложнейшими историями из своей жизни, а также попытаются под другим углом посмотреть на привычные для нас вещи. Не пропустите 14 уникальных историй мужчин, которые заставят переосмыслить отношение к жизни и отношениям!

Video: #Сильный – кампания против гендерных стереотипов от проекта Холостяк

