Хотите узнать, что вас ждет в этот четверг? Что сулят звезды? Кому необходимо быть сдержаннее и осторожнее? Тогда внимательно читайте гороскоп на 11 февраля от астрологов СТБ.

Овен

Романтическое и мечтательное настроение тревожит вас, ведь сами знаете, что можете быть особенно подвержены влиянию конкретного человека. Но волноваться нет необходимости. Это ваш человек.

Телец

Вам нужно новое вдохновение и возможность делать что-то иначе, чем все. Ищите предложения ― будь то в интернете, в разговоре с коллегами или следуя своему спонтанному импульсу.

Близнецы

Звезды сулят вам отличное настроение, чтобы преподнести сюрприз близкому человеку. Это поможет вам испытать множество прекрасных чувств. Просто сделайте что-нибудь приятное второй половинке!

Рак

Доброе слово творит чудеса. Вы легко можете обвести вокруг пальца своих конкурентов, потому что теперь у вас есть особые дипломатические навыки.

Лев

Значительный прилив энергии позволит многого добиться, если умело использовать свои силы.

Дева

Будьте осторожны, ведь ваши мысли и чувства смешиваются. В разговоре вы более субъективны и позволяете эмоциям влиять сильнее, чем обычно.

Весы

Вероятность неприятностей относительно высокая, особенно во второй половине дня. Наберитесь терпения и положительной энергии, чтобы легко пройти этот этап.

Скорпион

Не выходите за пределы своих возможностей! Примеры тому — ненужные финансовые расходы, чрезмерный риск в спорте или проекты, которые вы не успеете реализовать.

Стрелец

Вы открываете для себя новую, энергичную сторону. Чтобы стать активным, могут потребоваться некоторые усилия. Это может быть йога, медитация, спорт.

Козерог

Вы тепло относитесь к своим друзьям, помогаете им и всегда идете навстречу. Знайте, что за это вас ждут с распростертыми объятиями те, кому вы ранее отдавали последнюю рубашку.

Водолей

Этот день — сплошной сюрприз. Вы запомните его надолго, а вспоминать будете с улыбкой и самыми приятными эмоциями. Поэтому не волнуйтесь, а просто радуйтесь, что вас окружают такие люди.

Рыбы

Вы так долго ждали этот день. Наконец-то вы станете самым счастливым и получите то, что желали последние несколько месяцем. Это отличный период, чтобы обменяться положительной энергией с близкими.

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