Зима – время белого снега, мороза и, конечно же, праздничного настроения. Но не всегда нам удается сохранить отличное настроение и бодрость, если учитывать холод за окном и порой серые пейзажи. В таком случае не стоит забывать о важных мелочах, способных поднять настроение каждой истинной леди, а именно — покупке новых вещичек и модном зимнем маникюре. Смотрите лучшие варианты модного зимнего маникюра 2021 в нашем материале.

В 2021 году актуальными направлениями в маникюре будут естественность и простота, но в то же время возвращается мода на острые ноготочки. Как видим, тренды весьма неоднозначные. Поэтому какой маникюр на зиму 2020―2021 предпочесть в каждом отдельном случае, решать только вам.

Трендовым зимой 2020―2021 года будет маникюр с однотонным покрытием, в особенности бежевые и кремовые палитры лаков придадут лаконичности острым ноготкам.

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Мраморный дизайн

Природные узоры, которые мы встречаем на камнях, легко перешли в дизайн ногтей. Холодные мраморные рисунки на светлом фоне стильно дополнят модный зимний маникюр. Выбирайте белый или же телесный мраморный маникюр на зиму, украшая им несколько пальчиков. Подобного рода зимний дизайн с мрамором стоит делать на длинные ногти.

Вязаные мотивы

Необыкновенные и в то же время незамысловатые узоры с вязкой на ногтях заполонили сердца прелестных дам в холодное время года. Такой «свитер» прибавит недостающие теплоту и уют в зимние сеты. Вы сможете лицезреть не только спокойные вязаные узоры, но также и насыщенные, яркие, а порой и разноцветные. Выберите для себя подходящий маникюр «свитер», который вам приглянулся, и вы непременно будете в тренде этой зимой!

Инкрустация стразами

Блеск стразов, напоминающий отблески зимних узоров и снежинок, обильно украсит модные зимние ногти. Полностью покрытые камушками ноготки, рисунки-снежинки, лунки со стразами, а также стразы в дополнение к рисункам порадуют почитательниц роскошного зимнего дизайна ногтей. Лаконичный зимний маникюр в красивом глубоком оттенке станет еще притягательней, если вы дополните его парочкой стразов.

Матовый маникюр

Модные ногти с матовым покрытием давно не новинка, но именно зимой насыщенные тона лаков с приглушенным матовым оформлением будут мегапривлекательны. Важно помнить, что матовый маникюр на зиму 2020―2021 требует очень ровной поверхности ноготка. Матовыми можно создать дизайны на зиму с «колор блок», зимние ногти с фольгой и матовым лаком, матовые рисунки – графика и роспись также великолепны. Именно матовость позволяет сделать очень яркие тона более уместными для зимнего маникюра.

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