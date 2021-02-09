Гороскоп на 10 февраля 2021 года
Как провести 10 февраля с пользой? На что стоит обратить свое внимание каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 10 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Предостережение на среду: с вашим несколько раздражительным и воинственным настроением не нужно участвовать в спорах и скандалах.
Телец
Драйв сочетается с энтузиазмом и уверенностью в себе. Это придаст вам импульс и воодушевление на целый день. Вы умеете воплощать идеи в жизнь и убеждать в них других.
Близнецы
Пламенное, вдохновляющее настроение позволяет проявить творческий подход. Теперь вы можете заниматься тем, на что раньше не хватало смелости.
Рак
Вы легко забываете о последствиях, которые могут наступить, если не выполните задания в сроки. Возьмите себя в руки и приступите к работе вовремя.
Лев
Что бы вы хотели сделать этим утром? Вряд ли то, что вы намеревались сделать. В течение нескольких часов вы будете в напряжении. Поэтому вечером дайте себе немного отдохнуть, чтобы завтра утро прошло более гармонично.
Дева
Вы не проявляете готовности к компромиссу. Поступая так, вы отдаляете себя от желанной цели в карьере. Подумайте, что важнее для вас. Благодаря грамотному подбору слов вы можете добиться практически всего.
Весы
Частое пребывание вместе с любимым человеком может привести вас к компромиссам. Начните больше разговаривать о том, что вас не устраивает. Это поможет избегать конфликтов.
Скорпион
Разговор создает близость. Вы можете снять и уменьшить любую напряженность именно таким образом. Вербальный обмен также является ключевым элементом в дружбе.
Стрелец
Позаботьтесь о своем хорошем самочувствии утром и не требуйте от себя слишком многого! Попробуйте услышать свой организм и его потребности. Иначе иммунитет может пойти на спад, чего допускать категорически нельзя.
Козерог
Козероги внутренне уравновешены. Вы можете наслаждаться днем или пользоваться хорошим влиянием звезд, чтобы выполнять обязанности практически без усилий.
Водолей
Водолеям препятствия кажутся легче, чем обычно. Так и есть, ведь в среду трудности будут преодолеваться относительно несложно. Однако будьте осторожны, чтобы не посягнуть на чужое.
Рыбы
Вашим близким будет трудно доставить вам удовольствие этим утром. Вы находитесь в невероятном стрессе, а обвиняете родных. Позаботьтесь о своем благополучии и поймите, что в усталости и бессилии виноваты не те, кто пытается вам помочь.