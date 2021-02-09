Как провести 10 февраля с пользой? На что стоит обратить свое внимание каждому знаку зодиака? Читайте гороскоп на 10 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Предостережение на среду: с вашим несколько раздражительным и воинственным настроением не нужно участвовать в спорах и скандалах.

Телец

Драйв сочетается с энтузиазмом и уверенностью в себе. Это придаст вам импульс и воодушевление на целый день. Вы умеете воплощать идеи в жизнь и убеждать в них других.

Близнецы

Пламенное, вдохновляющее настроение позволяет проявить творческий подход. Теперь вы можете заниматься тем, на что раньше не хватало смелости.

Рак

Вы легко забываете о последствиях, которые могут наступить, если не выполните задания в сроки. Возьмите себя в руки и приступите к работе вовремя.

Лев

Что бы вы хотели сделать этим утром? Вряд ли то, что вы намеревались сделать. В течение нескольких часов вы будете в напряжении. Поэтому вечером дайте себе немного отдохнуть, чтобы завтра утро прошло более гармонично.

Дева

Вы не проявляете готовности к компромиссу. Поступая так, вы отдаляете себя от желанной цели в карьере. Подумайте, что важнее для вас. Благодаря грамотному подбору слов вы можете добиться практически всего.

Весы

Частое пребывание вместе с любимым человеком может привести вас к компромиссам. Начните больше разговаривать о том, что вас не устраивает. Это поможет избегать конфликтов.

Скорпион

Разговор создает близость. Вы можете снять и уменьшить любую напряженность именно таким образом. Вербальный обмен также является ключевым элементом в дружбе.

Стрелец

Позаботьтесь о своем хорошем самочувствии утром и не требуйте от себя слишком многого! Попробуйте услышать свой организм и его потребности. Иначе иммунитет может пойти на спад, чего допускать категорически нельзя.

Козерог

Козероги внутренне уравновешены. Вы можете наслаждаться днем ​​или пользоваться хорошим влиянием звезд, чтобы выполнять обязанности практически без усилий.

Водолей

Водолеям препятствия кажутся легче, чем обычно. Так и есть, ведь в среду трудности будут преодолеваться относительно несложно. Однако будьте осторожны, чтобы не посягнуть на чужое.

Рыбы

Вашим близким будет трудно доставить вам удовольствие этим утром. Вы находитесь в невероятном стрессе, а обвиняете родных. Позаботьтесь о своем благополучии и поймите, что в усталости и бессилии виноваты не те, кто пытается вам помочь.

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