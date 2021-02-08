Сюжет программы «Вікна-новини» о любимой книге певицы Ирины Федишин

«Вікна-новини» запустили новую рубрику – теперь каждую пятницу известные украинские звезды будут рассказывать журналистке Эмме Антонюк об их любимых книгах, о тех изданиях, которые повлияли на их жизнь, становление и мировоззрение.

Гостьей первого сюжета стала Ирина Федишин. Певица решила рассказать о романе Павла Загребельного «Роксолана». Она уверяет, что именно эта книга повлияла на ее карьеру и отношения с мужем. Ведь, как оказалось, Ирина первой пригласила его на кофе и получила отказ… Теперь же он ведет ее страницу в соцсетях и отвечает за бухгалтерию, возит на съемки и воспитывает общих сыновей.

«Эта книга меня больше всего захватила из всех, которые я прочитала. Роксолана смогла влюбить в себя Сулеймана и стала любимицей, которая имела влияние на него и решала много важных вопросов империи. Она была хитрой и очень умной женщиной… Мне импонирует то, что она не сдавалась и никогда не опускала рук», – рассказывает о своей любимой героине Ирина Федишин.

Кроме развлекательной функции, «Вікна» ставят более важную и глобальную цель этого проекта – продвигать разножанровые книги среди зрителей и тем самым побуждать украинцев к их прочтению.

«Нам надо легитимизировать книгу в сознании украинцев, чтобы она перестала быть занудной. Как это сделать? Например, прописав ее на телевидении. В прайм-тайме, на постоянной основе. Если каждая певица и каждый певец в этой стране расскажет о своей любимой книге, идея о чтении перестанет навевать скуку. Если каждый министр из Кабмина расскажет о любимой лавстори в классической литературе, чтение станет более интересным. Если каждый миллионер, меценат или бизнесмен назовет книгу, которая изменила его жизнь, – польза от чтения станет очевидной», – делится главной идеей рубрики журналистка Эмма Антонюк.

Каждую пятницу на СТБ в программе «Вікна-новини» смотрите новую книжную рекомендацию от влиятельных и известных украинцев. На этой неделе Эмма Антонюк встретится с Сергеем Притулой. Какая книга ему запомнилась больше всего, смотрите в «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00.



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