Дети всегда жаждут познавать мир и сидеть на одном месте они точно долго не смогут. Какие интересные места есть в Киеве и куда пойти с детьми, чтобы незабываемо провести время ― читайте далее в материале.

Парк «Киевская Русь»

Окунитесь вместе со своими детьми в атмосферу Древнего Киева V-XIII веков. В любое время года в парке найдутся разнообразные развлечения для всей семьи. Вы встретитесь со средневековыми рыцарями, собственными глазами увидите соревнования на лошадях и стрельбу из лука и незабываемо проведете время.

Местонахождение: Киевская обл., С. Копателей.

Стоимость для детей: от 60 грн.

Парк «Киев в миниатюре»

Посетите вместе со своими детьми уникальный музей и почувствуйте себя настоящим Гулливером. В парке имеются экспонаты, которые являются точными копиями больших столичных зданий в масштабе 1:33! Поэтому если вам надоел городской шум и появилось неудержимое желание побывать на природе, отправляйтесь в парк «Киев в миниатюре».

Местонахождение: Киев, проспект Броварской, 9-В.

Стоимость для детей: 25 грн.

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Скалодром

Если ваш ребенок очень активный и неусидчив, проведите вместе с ним время на скалодроме. Регулярные занятия на скалодроме улучшают выносливость и повышают самооценку вашего ребенка. Кроме того, ваш ребенок получит массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Лучшие скалодромы в Киеве: скалодром «ЦЕХ», школа скалолазания «Jiwa», скалодром «UP!».

Стоимость для детей: от 30 грн.

Картинг

Позвольте своему ребенку почувствовать себя настоящим гонщиком и ощутить невероятную скорость. Испытать всеми любимый вид спорта можно как детям, так и взрослым. Поэтому не медлите, а устройте настоящий командный турнир и весело проведите время.

Лучшие картинг-центры в Киеве: «Skymall Karting», «Smart Kart», «Жажда скорости».

Стоимость для детей: от 100 грн.

Контактный зоопарк «Зверополис»

Это удивительное место, где можно окунуться в мир живой природы. Посетители смогут увидеть около 20 видов различных животных. В зоопарке можно гладить, брать на руки, а по желанию даже покормить и сфотографироваться с любым животным.

Местонахождение: ул. Вадима Гетьмана 6, ТРЦ «Космополит».

Стоимость для детей: от 130 грн.

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Детский город профессий «KidsWill»

Одно из самых заветных желаний детей ― почувствовать себя взрослыми. «KidsWill» — это страна из детских мечтаний со своими правилами, законами и даже денежной единицей. Такая уменьшенная версия взрослого мира позволит детям познакомиться более чем с 90 видами различных профессий, научиться зарабатывать деньги и тратить их по своему усмотрению.

Местонахождение: ул. Академика Заболотного 37, ТРЦ «Арт Молл».

Стоимость для детей: от 70 грн.

Музей «Экспериментаниум»

Это один из самых интересных музеев для детей, который точно стоит посетить. Ведь здесь можно понаблюдать, узнать что-то новое и собственноручно поэкспериментировать. Образовательные программы здесь подаются в виде интересных научных шоу. Гарантируем, что интересно будет не только детям, но и взрослым.

Местоположение: Киев, проспект Степана Бандеры 6.

Стоимость для детей: от 185 грн.

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