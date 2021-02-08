Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. График магнитных бурь на февраль 2021 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период может ухудшиться самочувствие и можно ли этого избежать. Читайте в материале, когда произойдут магнитные бури в феврале 2021 года.

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7–10 февраля 2021 — затяжная магнитная буря средней интенсивности. Первые симптомы геомагнитного воздействия ощутят на себе гипертоники и метеочувствительные люди еще 7 февраля, тогда как своего пика буря достигнет лишь 9 февраля. Тогда усталость и апатия, колебания настроения и нарушение сна могут коснуться даже здоровых и невосприимчивых людей.

15 февраля 2021 — в этот день ожидается геомагнитное колебание высокой интенсивности. К счастью, оно продлится недолго, а его пик придется на дневные часы. В этот период лучше не заниматься трудом, требующим повышенной концентрации внимания, и не садиться за руль. При себе стоит иметь тонизирующие средства, а также лекарства от головной боли. Не исключено обострение хронических заболеваний, так что не забудьте положить в свою аптечку препараты, которые помогут облегчить симптомы.

22 февраля 2021 — еще одно кратковременное колебание, которое, впрочем, не стоит игнорировать. Метеочувствительным людям необходимо провести этот день в состоянии покоя: избегать перенапряжения, стрессовых ситуаций, воздержаться от крепких и насыщенных кофеином напитков. Лучше всего посвятить время отдыху: пешим прогулкам на свежем воздухе, расслабляющим массажам, медитации и т. п.

27 февраля 2021 — самое незначительное геомагнитное колебание. Эта буря для многих пройдет незаметно, однако полагаться на удачу не стоит. Если вы обычно восприимчивы к атмосферным изменениям или страдаете хроническими заболеваниями, постарайтесь в этот день не перенапрягаться и всегда иметь под рукой аптечку с препаратами первой необходимости.

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