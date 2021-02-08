В Чехии по результатам Нацотбора в 2020 году победу одержал молодой певец Бенни Кристо. Именно он будет представлять Чешскую Республику на Евровидении-2021.

Фото — eurovision.tv

Известно, что Бенни Кристо был постоянным участником чешской музыкальной сцены более 10 лет. В 2019 году он выпустил свой мини-альбом «Kontakt», который содержит в общей сложности 6 песен, включая «Aleiaio» и «Plan». Его самыми популярными композициями на данный момент являются «Bomby» (26 миллиона просмотров на YouTube), «Asio» (15 миллионов просмотров), «Padam» (28 миллиона просмотров) и «Kemama» (более 1 миллиона просмотров), с которой он должен был выступить на Евровидении в 2020 году.



За 10 лет на сцене Бенни создал сильную фан-базу в социальных сетях, за ним наблюдает почти 800 000 человек в Instagram. В дополнение к своей музыкальной карьере он является профессиональным бойцом джиу-джитсу, удостоенным престижных наград международных турниров в своей категории.

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