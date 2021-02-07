Гороскоп на 8 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно приготовиться к испытаниям, а кто может встретить свою любовь? Читайте гороскоп на 8 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не совсем удачное утро может испортить настроение на весь день. Однако звезды советуют не зацикливаться на неудачах. Так вы сможете насладиться жизнью.

Телец

День сложится удачно, если вы воспользуетесь своим умением анализировать ситуацию. Только благодаря четкому плану и холодному уму вы сумеете выполнить все поставленные задачи. А их будет много. Готовьтесь.

Близнецы

Этот день благоприятен для начала нового дела и обращения в вышестоящие инстанции. Возможно, что заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение.

Рак

Крайне неблагоприятный день Вероятны ссоры со второй половинкой, друзьями или коллегами на работе. Чтобы не сойти с ума, постарайтесь сдерживать эмоции и мыслить трезво.

Лев

Первая половина дня будет слегка сумбурной. Возможно некоторое недопонимание на работе. Кто-то захочет заставить вас выполнять чужие обязанности. Не поддавайтесь.

Дева

Вам стоит больше времени посвящать отдыху. Жизненный потенциал практически на нуле. Постарайтесь взять несколько отгулов и устройте себе уик-энд.

Больше по теме: Гороскоп на февраль 2021 года от Хаяла Алекперова

Весы

Опасный день. Есть риск попасться в руки мошенников. Звезды советуют отложить на неопределенное время продажу и покупку недвижимости, а также не подписывать важных документов.

Скорпион

Все свое свободное время лучше посвятите решению бытовых проблем. А их накопилось немало. Так что засучите рукава и вперед, к чистому и светлому дому!

Стрелец

Прекрасный день для новых знакомств и экспериментов со внешностью. Есть шанс закрутить новый перспективный роман. Как раз в преддверии праздника.

Козерог

Прекрасный день для встречи с друзьями или родственниками. Если у вас есть нерешенные проблемы, вы смело можете их обсудить за чашкой горячего чая. Вам помогут. Будьте уверены.

Водолей

Прекрасный день для переговоров и заключения важных договоров. Также есть смысл наладить новые деловые контакты.

Рыбы

День реализации задуманного. Вы с легкостью успеете переделать столько, что вам позавидуют все коллеги. Только не зазнавайтесь, иначе получите дополнительные обязанности.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.