Гороскоп на 7 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно позаботиться о своем здоровье, а кто должен сосредоточить свои силы на работе? Читайте гороскоп на 7 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день! С самого утра вы захотите свернуть горы. И вам это удастся! Вечер проведите в кругу семьи.

Телец

Вы принимаете слишком близко к сердцу все, что слышите. Звезды советуют фильтровать и делить услышанное на двое.

Близнецы

Вам нужно хорошенько пересмотреть свои траты. Если вы хотите немного накопить, откажитесь от импульсивных покупок.

Рак

Вы все свои силы посвящаете работе. Однако в погоне за финансовым благополучием не стоит перегибать палку и отказывать себе в покупке элементарных вещей.

Лев

Вы чувствуете себя немного разбалансированными. Не бойтесь своих чувств. Если хотите поплакать ― плачьте! Дайте выход своим эмоциям.

Дева

Вас ждет потрясающий день. Приятное знакомство будет многообещающим. Готовьтесь к переменам.

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Весы

Чтобы добиться успеха, нужно много работать. Не пугайтесь трудностей. Это естественный процесс. Если правильно себя настроить, все у вас получится.

Скорпион

Вы можете почувствовать небольшую усталость. Не мудрено, вы очень много работаете. Звезды предупреждают: оставьте время для себя, иначе есть риск свалиться в истощении.

Стрелец

Прекрасный день, чтобы круто изменить свою жизнь! Время рисковать. Попробуйте то, о чем давно мечтали. Кто знает, может, вы потом пожалеете, что не сделали этого раньше.

Козерог

Звезды советуют посвятить как можно больше времени своей второй половинке. Романтический вечер ― прекрасное решение вопроса. Одинокие же представители знака могут познакомиться с интересным человеком.

Водолей

Ваша душа желает праздника, а мозг помнит о работе. Прислушайтесь к здравому смыслу, а вечеринки отложите до лучших времен.

Рыбы.

Ваше здоровье оставляет желать лучшего. Обратите внимание на свое питание. Займитесь спортом или просто хорошенько отдохните.

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