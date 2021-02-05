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Гороскоп на 6 февраля 2021 года

05.02.2021

Гороскоп на 6 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кто может совершить небольшой прорыв в профессиональном плане? Читайте гороскоп на 6 февраля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Если вы хотите достичь успеха, вам нужно проявить гибкость и попытаться подстроиться под коллег и начальство. Не грустите, завтра все может быть по-другому. 

Телец 

Двойственный день. Звезды советуют не принимать важных решений. Попытайтесь сохранять спокойствие и уходить от конфликтных ситуаций. 

Близнецы 

День подведения итогов. Проанализируйте свою жизнь за последний месяц и сделайте выводы. Подумайте, как вы можете улучшить ситуацию и исправить ошибки. 

Рак

Неблагоприятный день в плане здоровья. Могут обостриться хронические заболевания. Обратите внимание на свое питание и попытайтесь контролировать эмоции. 

Лев

Львам предстоит сосредоточить внимание на здоровье своей семьи. Возможны непредвиденные расходы. Попытайтесь сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов. 

Дева 

Вас достал быт. Оно и понятно. Чтобы улучшить ситуацию, проигнорируйте свой «синдром отличника» и просто отдохните. Прогулка в парке или просмотр фильма помогут исправить ситуацию. 

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Весы 

Ваш минус в неспособности контролировать эмоции. Из-за этого у вас постоянно возникают конфликты на работе и с любимым человеком. Постарайтесь слышать собеседника. 

Скорпион 

Опасный день. Избегайте любых авантюр. Есть риск попасть в руки мошенников и потерять крупную сумму денег. 

Стрелец 

Неплохой день. У вас появятся крутые идеи, которым суждено быть реализованными. Поделитесь своими мыслями с начальством. Не бойтесь просить помощи. 

Козерог 

Активный трудовой день, который заставит вас окунуться с головой в работу. Вы с легкостью сделаете все важные дела. Даже коллегам поможете. Это прекрасно! 

Водолей 

Из-за вашей вспыльчивости у вас могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Вы слишком ревнивы и недоверчивы. Отношения так не построишь. 

Рыбы 

Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие. Однако уже во второй половине дня все может кардинально измениться. Все зависит от вашего настроя. 

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