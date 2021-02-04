Лунный календарь удачных дней на 2021 год поможет в реализации новых начинаний, больших проектов или важных событий в жизни. Общее правило, которое работает для любых дел, – начинать только в период растущей Луны. Именно при таких условиях вас ждет удача. Читайте в нашем материале лунный календарь удачных дней на 2021 год! И пусть в новом году все ваши начинания и мечты приносят только радость и счастье!

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Лунный календарь удачных дней на 2021 год

Январь: 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21-23, 25, 26 и 29.

Февраль: 1-6, 8-12, 16-18, 20, 21, 24, 25 и 28.

Март: 3-5, 9-11, 17-20, 23, 24, 26, 27, 30 и 31.

Апрель: 1-4, 6, 7, 9, 13-17, 20-22, 24, 28 и 29.

Май: 2-6, 11-14, 16-18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 и 31.

Июнь: 1, 2, 7-11, 15-17, 21, 23, 24, 27 и 30.

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Июль: 1, 4-8, 11, 13-17, 20, 21, 27 и 31.

Август: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11, 13-15, 18, 19, 21, 24, 25, 28-31.

Сентябрь: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 26-28 и 30.

Октябрь: 3-7, 9, 10, 12-14, 21-23, 26-28 и 31.

Ноябрь: 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24-26 и 28.

Декабрь: 1, 2, 5, 8-11, 14, 15, 17, 18, 21, 24-26, 28-31.

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