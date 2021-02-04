Как оригинально поздравить с Днем святого Валентина любимого человека? Как выразить все чувства, которые сложно описать словами? Григорий Решетник поделился с нами идеями оригинальных способов показать любовь второй половинке. 10 способов, как поздравить любимого человека с самым романтичным праздником, найдете в материале.

Книга вашей истории любви. Здесь может быть все, что только можно вклеить или пришить! Билеты в кино с первого свидания, совместные фото, веточки первого подаренного букета, первая любовная записка.

Свидание мечты. Может, ваша половинка и не озвучивала такие желания, но вы точно знаете, что она любит делать в свободное время, куда ходит на выходных пообедать, где никогда не была, но очень хочет. В общем, что бы вы ни придумали делать и куда бы ни повели любимого или любимую, это свидание запомнится вам обоим!

«Я тебя люблю…» Начните послание с этой фразы. Говорят, что любят не за что-то, а вопреки. Но в письме, которое вы напишете, не обязательно нужно объясняться и указывать все те положительные качества, которыми вас покорил любимый человек. Напишите, что чувствуете каждый раз, когда остаетесь наедине, что подумали, когда впервые встретились глазами и после первого поцелуя…

Спа-день. Приятные запахи, массаж, сауну и бассейн с ароматным чаем любят все! Это отличный повод провести время вместе и, конечно же, оздоровиться в максимально расслабленном состоянии, без гаджетов, без посторонних.

Домашнее животное. Бывает, что у нас не хватает смелости завести себе кошку, собаку или другого зверька. Если нет никаких препятствий, чтобы у любимого человека поселился четырехлапый друг, подарите ему это счастье!

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Билет на концерт. Это должно быть по-настоящему легендарное выступление, группа или исполнитель, которого любимый человек мечтает послушать вживую очень давно. А если концерт состоится в другом городе или стране, у вас есть все шансы сделать еще и идеальное романтическое путешествие. Такой подарок запомнится на всю жизнь.

Совместная фотосессия. Мы часто забываем не только печатать, но даже сохранять на компьютер фотографии. А сколько снимков и вовсе теряются! Совместная фотосессия — отличный повод весело провести время и получить не только воспоминания, но и напечатанные фото с любимым человеком.

Победите страхи. Такой подарок подойдет для смелых и уверенных личностей. Но страхи есть у всех, и это не обязательно банальные пауки или темнота. Только вы знаете о вещах, которые не дают второй половинке идти вперед. Помогите любимому человеку навсегда вычеркнуть из жизни этот негатив. Например, организуйте встречу-примирение, на которую не решалась ваша половинка.

Теплые посиделки. Темп жизни оставляет желать лучшего, и порой нам просто не хватает простого общения с самыми близкими людьми. Устройте простой, но искренний и уютный вечер только для вас двоих. Вы и отдохнете, и поговорите, и просто насладитесь компанией друг друга.

Полезный подарок. Есть люди, для которых романтичным станет практичный презент. Да и не у всех есть возможность купить себе некоторые вещи. Узнайте, что нужно любимому человеку, и преподнесите. Поверьте, он это оценит.