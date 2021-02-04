Как изменить свое питание на пользу организму – советы специалистов в сюжете «Вікна-новини»

Хотите быть сильным и здоровым? Мечтаете укрепить свой иммунитет и разгрузить ЖКТ? Тогда вам точно следует обратит внимание на свое питание. Как изменить рацион на пользу организму — узнайте советы специалистов, которые собрала программа «Вікна-новини».

Украинцы употребляют почти в три раза больше нормы соли – это данные последних исследований ВОЗ и украинских медицинских чиновников. С нормой соли на день 5 грамм мы получаем ее с пищей аж 12 грамм.

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И это не единственная проблема в питании жителей Украины. В нашем рационе недостаточно овощей и фруктов, но слишком много легких углеводов: хлеба, вареников и блинов.

«Если хочешь быть здоровым, нужно готовить дома. Нельзя покупать готовую еду в магазине – она помимо соли содержит еще консерванты, загустители, стабилизаторы и другие химические вещества», – рекомендует диетолог и гастроэнтеролог Лариса Бойченко.

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Именно неправильный рацион способствует возникновению неинфекционных болезней, таких как сахарный диабет, гипертония, лишний вес или ожирение.

Привести свой иммунитет и здоровье в норму никогда не поздно. Важно лишь изменить вредные привычки в своем питании на полезные. Советы специалистов смотрите в сюжете «Вікна-новини» телеканала СТБ.

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