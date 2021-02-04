Гороскоп на 5 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен быть более ответственным, а кому нужно попытаться расслабиться? Читайте гороскоп на 5 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Непростой день. Вам нужно приготовиться к испытаниям. Однако, если вы соберете все свои силы, то сможете все преодолеть.

Телец

Ваша беда в том, что вы слишком доверчивы. Иногда излишняя болтливость с малознакомыми людьми играет против вас. Научитесь держать язык за зубами.

Близнецы

В момент, когда надо быстро принять решение, вы всегда выжидаете. Не стоит этого делать. Помните, риск — дело благородное. Так рискните.

Рак

Вам предстоит узнать о себе много нового. А все потому, что ваши резкие высказывания чертовски надоели окружающим. Будьте более терпимы. Тогда таких ситуаций будет гораздо меньше.

Лев

У вас накопилось много дел. И их нужно завершить. Не стоит откладывать все в долгий ящик. Не ройте себе яму, иначе потом погрязнете в работе.

Дева

Вы с самого утра будете полностью завалены работой. Чтобы решить все задачи, звезды рекомендуют часть делегировать своим коллегам, а часть выполнить самостоятельно.

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Весы

В пятницу на вашем пороге появится человек из прошлого. С его помощью вы сможете решить важные для вас вопросы. Однако звёзды предупреждают: будьте осторожны и не верьте всему, что говорят.

Скорпион

Если вы хотите достичь желаемых целей, не стоит откладывать. Действуйте немедленно, иначе ваш поезд уедет.

Стрелец

Если вы хотите добиться большего, вам нужно повышать свою квалификацию. Не нужно стоять на месте. Развивайтесь вместе с миром.

Козерог

В пятницу вам покажется, что вы можете свернуть горы. Однако это не совсем так. Правильно оценивайте свои возможности.

Водолей

Для завершения работы вам нужно проявить все свое упорство. Перестаньте бросать дела на полпути. Так вы никогда не выйдете на новый уровень.

Рыбы

Нельзя постоянно жить в напряжении. Постарайтесь дома создать теплую атмосферу для отдыха. Вам нужно расслабиться.

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