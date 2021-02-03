Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Модные мужские прически 2021: тренды на весь год

03.02.2021

Сегодня мужчины уделяют своей внешности не меньше времени, нежели женщины, создавая свой индивидуальный стиль. Они тщательно выбирают мастера и следят за новинками и трендами в области парикмахерского искусства. А если вдруг кто-то из представителей сильной половины человечества не успел еще определиться с выбором, предлагаем ознакомиться с нашим материалом. Тут вы найдете самые актуальные тренды модных мужских причесок 2021 года. 

Больше по теме: Модные детские прически 2021: тренды на весь год

мода 2021

Классика всегда актуальна. Поэтому тем мужчинам, которые не могут позволить себе тратить утром много времени на укладку, рекомендуем остановить свой выбор на классической короткой стрижке. С такой шевелюрой максимум, что нужно, это быстренько расчесаться и немного подправить волосы рукой или средствами для укладки. 

мода 2021

мода 2021

мода 2021

А вот мужская прическа с выбритыми висками и небольшим рисунком с челкой добавит в образ некоторую сексуальность. Она подойдет представителям творческих профессий. Хотя что греха таить: такая прическа прекрасно дополнит образ практически любого мужчины. Однако в этом случае над укладкой придется поработать. Вариантов с челкой может быть очень много. Ее можно уложить как на бок, так и назад, а можно и вовсе проявить индивидуальность и оставить ее немного «нараспашку». К слову, такие прически в сочетании с бородой смотрятся очень сексуально и мужественно, так что если кто-то из мужчин сомневается, смело отбросьте эти мысли и вперед в салон!

Больше по теме: Модные мужские стрижки 2021: тренды на год

мода 2021

мода 2021

мода 2021

мода 2021

мода 2021

Также не теряет своей актуальности модная мужская прическа на более длинные волосы. Вариантов укладки тут может быть очень много. Волосы можно зачесать назад и зафиксировать специальными средствами или же сделать более молодежную прическу. Однако последний вариант подойдет скорее юным представителям сильной половины человечества. В сорок лет так не походишь.

Больше по теме: Мода 2021: трендовые принты сезона зима

мода 2021 мода 2021

мода 2021

мода 2021

мода 2021

Ну, а если мужчины не желают прощаться с длинными волосами, то им не обязательно походить на Тарзана. В сезоне 2021 не теряет своей актуальности мужская прическа с небольшим или большим (нужное подчеркните) хвостиком. Одним из законодателей такой прически можно смело назвать бесстрашного Джона Сноу, который со своей шикарной шевелюрой боролся против вселенского зла — белых ходоков. К слову, легкая щетина или борода в таком варианте придаст еще большей брутальности и мужественности. Только помните, что за ней также нужно тщательно ухаживать. 

мода 2021

мода 2021

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить