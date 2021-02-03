Гороскоп на 4 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кто сможет научиться решать вопросы нестандартно? Читайте гороскоп на 4 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Опасный день. В четверг вам не стоит планировать и пытаться воплощать в реальность свои мечты. Будьте бдительны и осторожны. И ни в коем случае не выясняйте отношений, особенно в присутствии посторонних людей.

Телец

Благоприятный день для отдыха, путешествий и переговоров. Вам удастся извлечь максимальную выгоду из клиентов. Также отличный день для покупки недвижимости и авто.

Близнецы

Прекрасный день, чтобы разобраться в себе. Не бойтесь заглянуть внутрь. Там вы найдете много ответов на те вопросы, которые мучали вас последнее время.

Рак

Напряженный день. С самого утра дела пойдут не так, как бы вам того хотелось. Вы столкнетесь не только с непониманием, но и с обманом. Постарайтесь не включаться сильно в ситуацию, а оценивать ее адекватно.

Лев

Спокойный день, который не принесет вам никаких ярких событий. Звезды советуют не полагаться на мнение окружающих, а доверять только своей интуиции.

Дева

Вам предстоит очень важный разговор с родственниками или друзьями. И не факт, что то, что они скажут, вам понравится. Скорее, наоборот.

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Весы

Звезды рекомендуют целиком и полностью посвятить этот день работе. Отложите любовные отношения и интриги. Они вас отвлекают. Возьмите паузу.

Скорпион

Вам стоит проявить особую осторожность в вопросах финансов. Есть вероятность небольшого кризиса, поэтому звезды советуют отложить все необязательные траты до лучших времен.

Стрелец

Для того, чтобы решить важные задачи, вам необходимо отойти от привычной методики работы и попробовать что-то новое. Поэкспериментируйте. Возможно, ваша неординарность сыграет вам на руку.

Козерог

Вы хотите слишком много. И причем сразу. Однако так не бывает. Постарайтесь принять эту мысль. Тогда вам станет гораздо проще жить на этом свете.

Водолей

День неблагоприятный для здоровья. Возможно легкое недомогание, простуда. Вторую половину дня проведите дома. Выпейте горячего чая с медом и почитайте хорошую книгу.

Рыбы

Вы целиком и полностью посвятите свой день работе. И это принесет вам огромную радость. Наслаждайтесь. И, кто знает, возможно, вам в голову придут новые потрясающие идеи.

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