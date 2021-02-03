Актриса легендарного сериала «Крепостная» продолжает делиться с поклонниками авторскими рецептами десертов. Мы уже рассказывали о приготовлении панкейков на кокосовом молоке. А вот как сделать брауни в домашних условиях — знает Анна Сагайдачная.

Брауни — один из любимых, быстрых и вкусных десертов Анны Сагайдачной. На своей странице в Instagram актриса поделилась рецептом его приготовления.

Не забудьте о форме для выпекания 20×20.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт. (примерно 180 г)

Сахар — 200 г (лучше перемолоть в пудру)

Масло сливочное — 170 г

Шоколад черный — 200 г

Какао — 30 г (лучше алкализованное)

Мука — 110 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Орехи грецкие — 70 г

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Способ приготовления:

Растопить шоколад с маслом (помешивая) на паровой бане; добавить сахар и соль. Ввести по одному яйцу. Добавить просеянные муку, какао и разрыхлитель. Добавить слегка дробленые орехи. Выложить смесь в форму, застеленную пергаментом, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 25—28 мин. с конвекцией. Не пересушите! В оригинальном десерте серединка должна оставаться немного влажной. Дайте остыть при комнатной температуре и отправьте на пару часов в холод (так он не будет крошиться).

Вишневый соус:

Отправьте в сотейник ягоды вишни (без косточки), сахар, немного кукурузного крахмала (разведите с небольшим количеством воды и тонкой струйкой влейте к вишне). Помешивайте до загустения на среднем огне.

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