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Яна Брензей о журналистских «ляпах»

02.02.2021

Ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей продолжает делиться эфирными тайнами, среди которых встречаются и довольно забавные «ляпы». О таких Яна решила поговорить у себя на странице в социальной сети. Смешные и зачастую нелогичные высказывания ведущих и журналистов — читайте в материале.

Работа телеведущей не терпит ошибок. Однако все мы живые люди, которым свойственно время от времени оговариваться. Так случилось однажды и с Яной Брензей.

«Я в эфире, посвященном наводнениям на Западной Украине, ляпнула: «По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшее время прекратятся. Надеюсь, они ошибаются». Частица «не» утонула где-то в недрах моего сознания. Стыдно до сих пор», — вспоминает ведущая.

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В своем посте Яна также вспомнила и другие смешные или нелогичные высказывания. Поэтому от создателей «овального стола круглой формы», знакомьтесь с перлами журналистских текстов:

  • На парня напали в подъезде, в 50 метрах от дома.
  • Отдыхающих, которые на матрасе плавали в озере, унесло в открытое море.
  • В центре Черкасс орудует дикая лиса.
  • Тарас Шевченко был выдающимся борцом с советской властью.
  • На этом участке трассы аварий происходит больше, чем хотелось бы.
  • В Палестине от этого заявления открестились.
  • Слава Богу, я в Бога не верю.

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