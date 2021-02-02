Как сделать полезное и недорогое средство для умывания своими руками? Оказывается, это совсем просто! Читайте рецепт у нас в материале.

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Для того, чтобы ваша кожа была увлажненной и здоровой, не обязательно покупать дорогие магазинные средства. Вы можете легко и просто сделать гель для умывания в домашних условиях. Одним из самых эффективных рецептов сегодня мы поделимся с вами. Для него пригодятся всего 2 составляющих – овсяные хлопья и вода. Немного свободного времени, и бьюти-средство готово.

Пошаговый рецепт средства для умывания:

На 1 литр емкости (предпочтительно взять банку) засыпаем овсяные хлопья ровно до середины. Заливаем хлопья до края теплой кипяченой водой. Тщательно перемешиваем, накрываем баночку и оставляем на сутки. На следующее утро необходимо отфильтровать через сито и марлю кашу с водой, тщательно выжимаем узелок, в котором остались хлопья. Жмых выбрасываем, а полученную жидкость оставляем отстаиваться еще на сутки. Чистую и прозрачную воду, которая останется сверху, удаляем шприцем или ложечкой. Оставшийся осадок – наше чудо-средство.

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Храните гель для умывания лица в холодильнике или прохладном месте. Также жидкость можно залить в кубики для льда, протирая им лицо.

Теперь вы знаете, как сделать средство для умывания лица в домашних условиях. Наслаждайтесь полученным результатом!

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