Гороскоп на 3 февраля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кто должен сосредоточить все свои силы на сохранении отношений с любимым человеком, а кому нужно научиться принимать критику? Читайте гороскоп на 3 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для прорыва в работе и наработки новых классных качеств! Вы все сможете. Главное, верьте в свои силы. И никогда не сдавайтесь.

Телец

С самого утра могут возникнуть небольшие конфликты на работе. Не стоит придавать им большого значения. Возможно, вы просто попались кому-то под горячую руку. Лучше подумайте о себе и о своем здоровье.

Близнецы

Если вы хотите достичь успеха, не стоит распыляться. Выберите одну цель — и медленно, но уверенно двигайтесь к ней. Только так. И не слушайте завистников. Просто они боятся, что вы их превзойдете.

Рак

Будьте бдительны. Вы под пристальным вниманием своего начальника. Кто знает, что у него на уме. Возможно, он хочет вас повысить. Или наоборот. В любом случае вам стоит добросовестно выполнять свои служебные обязанности.

Лев

Прекрасный день для переговоров. Однако во второй половине дня важные бумаги лучше не подписывать. Постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях.

Дева

Спокойный день. Вы наконец-то достигли своего дзена и спокойно реагируете на критику. Продолжайте в том же духе. Удача рано или поздно придет и к вам.

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Весы

Неоднозначный день. Одинокие Весы могут встретить свою судьбу или получить предложение руки и сердца. А вот тем представителям знака, которые давно пребывают в браке, стоит готовиться к очень неприятному разговору. Возможно, вас ждет развод.

Скорпион

Звезды советуют посвятить весь день своему дому. Наведите порядок, выбрасывайте ненужные вещи или начните ремонт. А еще — смело покупайте тот ярко-желтый диван, о котором вы так давно мечтали.

Стрелец

Прекрасный день для знакомств и налаживания деловых контактов, благодаря которым перед вами откроются новые перспективы. Не бойтесь проявлять инициативу.

Козерог

Отличный день для перемен. Попытайтесь воплотить в жизнь все те идеи, которые давно в вашей голове. Помните: только смелым покоряются моря.

Водолей

Вам стоит проявить всю свою выдержку. Окружающие на протяжении целого дня будут пытаться вывести вас из равновесия. Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям. Себе же хуже сделаете.

Рыбы

Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Но не стоит принимать ее слишком близко к сердцу. Просто исправьте ошибки.

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