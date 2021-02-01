Гороскоп на 2 февраля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен сосредоточить все свои силы на работе, а кому стоит повнимательней присмотреться к окружающим? Читайте гороскоп на 2 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Замечательный день для глобальных перемен в жизни. Однако вам стоит быть внимательным: у вас появился завистливый недоброжелатель.

Телец

Несмотря на то, что сегодня только второй рабочий день, вам стоит задуматься об отдыхе. Силы на исходе. Возможна бессонница. Попытайтесь абстрагироваться и не заморачиваться по пустякам.

Близнецы

Благоприятный день для покупок и финансовых инвестиций. Однако не стоит спускать все свои сбережения. Небольшая подушка безопасности всегда должна быть в наличии.

Рак

Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику. Благодаря вашей общительности и деловой активности вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение.

Лев

Вам может поступить прекрасное предложение. Однако не стоит сразу же соглашаться. Хорошенько все обдумайте, взвесьте все «за» и «против».

Дева

Только благодаря собственной инициативе вы сможете достичь успеха там, где хотите. Не бойтесь рисковать и просить советов. Не хотят учиться только глупцы. Но вы же не из таких!

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Весы

Замечательный день. В вашу дверь постучатся перемены, и вы никак не сможете повлиять на ход событий. Просто принимайте с благодарностью все подарки Судьбы. Вы заслужили.

Скорпион

Сложный день. Вероятны ссоры, расставания или проблемы со здоровьем. Звезды рекомендуют думать в первую очередь о себе. Важно не потерять самообладание и сохранить оптимизм.

Стрелец

Вам стоит обратить особое внимание на отношения со второй половинкой. Вы немного позабыли друг о друге. Нужно освежить приятные воспоминания и вновь разжечь страсть.

Козерог

Вам не хватает дружеского общения. Простой, но душевный разговор может помочь. Звезды советуют пригласить самого близкого друга. Вам нужно расслабиться и выговориться.

Водолей

Благоприятный день. Вы с легкостью обойдете своих конкурентов, но только в том случае, если не будете рассказывать о своих планах окружающим.

Рыбы

Очень неудачный день для знакомства с противоположным полом. Звезды советуют отказаться от свиданий. В противном случае вас ждут только разочарования.

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