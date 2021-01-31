Как провести неделю? Кому точно ждать успеха, а кому — оставаться по возможности дома? Читайте подробный гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Эта неделя может быстро пролететь. Вас увлечет что-то новое. Но не стоит забывать и о своих ежедневных обязанностях. Чтобы наполниться энергией, делайте по утрам физические упражнения ― зарядку.

Телец

Вам предстоит решать проблемы, причем все больше окружающих. В какой-то момент этот процесс может затянуть, вы начнете забывать даже о своих делах. Контролируйте этот момент.

Близнецы

Харизма и уверенность в себе помогут вам добиться желаемых результатов в больших делах. Вскоре вам придется работать еще интенсивнее, но это будет дарить чувство удовлетворения.

Рак

Вам следует контролировать вредные привычки, которые могут иметь пагубное влияние на здоровье. Самое время отказываться от них, а звезды будут помощниками в таком начинании.

Лев

Львам предстоит добиваться справедливости. Не исключено, что вы ввяжетесь в так называемые разборки, будете искать правду. Но поскольку она на вашей стороне, у вас все получится.

Дева

Первая половина недели пройдет спокойно. С четверга могут начаться сложности, которые принесет полная Луна. Чтобы избежать их, минимизируйте активность и не ввязывайтесь в сомнительные дела.

Весы

Представителей этого знака Зодиака ожидает насыщенная неделя. Удастся решить глобальные вопросы, которые вас отягощали, и получить за них вознаграждение от своих близких.

Скорпион

Сила воли ― то, о чем вам нужно помнить всю эту неделю. Не поддавайтесь мимолетной слабости: о совершённом поступке вам придется долго жалеть ― будет стыдно перед самим собой.

Стрелец

Внезапно вы можете начать испытывать чувство тревожности, которое будет мешать жизнедеятельности. Бороться с геомагнитными колебаниями вы сможете путем расслабления ― попробуйте медитацию.

Козерог

Вас ожидают приятные добрые разговоры с людьми, с которыми давно не поддерживали отношения. Ваши знакомые хорошие и смогут стать надежной опорой и сейчас ― подумайте об этом.

Водолей

На этой неделе вам предстоят переговоры, которых вы не ожидали. Время для рывка наступило. Делать его сейчас или подождать ― это полностью ваше решение и ответственность.

Рыбы

На этой неделе предстоит потратить деньги. Продумайте свои покупки заранее и не забудьте сделать приятный сюрприз своему самому близкому человеку, даже если нет повода.

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