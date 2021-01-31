Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 1 февраля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам деньги.

Телец

В этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко, и вас может просто таки тянуть флиртовать.

Близнецы

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правил.

Рак

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Поэтому выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома или за спокойной прогулкой.

Лев

Солнце подарит вам невероятно высокий энергетический потенциал. Используйте его для обдумывания важных дел, которые откладывали уже давно. Однако день будет удачным не только для работы, но и для отдыха.

Дева

Со здоровьем стоит быть осторожными – рекомендована диета вроде средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые не наилучшим образом влияют на ваш организм.

Весы

День будет удачным для работы или активного отдыха – битье баклуш отложите на позже. Возможен прилив энергии, которую нужно будет непременно применить.

Скорпион

Звёзды будут положительно влиять на вас. Легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Стрелец

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.

Козерог

День не слишком благоприятен для тех, кто занимается финансами – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней.

Водолей

День может оказаться не из легких, но результат будет стоит потраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Рыбы

Насладитесь своей внутренней силой и спокойствием сполна. Вам эта подзарядка вскоре понадобится.

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