Участник от Австрии на Евровидении-2021

Со своим представителем на Евровидение-2021 давно определилась Австрия – это Винсент Буэно (Vincent Bueno). Подробнее об участнике конкурса от Австрии читайте в материале.

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34-летний исполнитель Винсент Буэно будет петь для Австрии на песенном конкурсе Евровидение-2021. Конкурсная композиция пока не представлена.

Кэтрин Зехнер, программный директор общественного вещателя ORF, сказала:

«Мы верим в нашего артиста. Винсент Буэно будет идеальным участником конкурса. Мы убеждены, что он прекрасно представит Австрию с новой песней на Евровидении-2021».

Винсент стал широко известен благодаря музыкальному шоу на телеканале ORF – Musical! Шоу, в котором он стал победителем. В 2009 году Винсент также участвовал в телешоу Dancing Stars. На своей студии SUITCASE MEDIA он теперь выпускает собственную музыку, в том числе и песню для Евровидения-2020 – Alive.

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