Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 30 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов хороший день для сделок с недвижимостью ― продаж и покупок. На работе могут ждать перемены, которые отразятся и на личной жизни. Могут открыться возможности, которые позволят воплотить мечты и изменить жизнь к лучшему.

Телец

У Тельцов день благодатен для анализа, размышлений, подведения итогов, разбора ошибок. А вот общение может не складываться, есть риск, что вас не так поймут. Независимо от этого, не обходите своим вниманием нуждающихся, проявляйте заботу о своей семье.

Близнецы

Близнецам стоит запастись терпением ― ваше окружение сегодня будет его испытывать. Следите за своими обещаниями, соблюдайте сроки и договоренности, иначе их срыв в будущем негативно откликнется.

Рак

У Раков могут быть свидания, романтические встречи. Семейные Раки будут увлечены домашними хлопотами, детьми. Могут дать о себе знать нерешенные проблемы с документами, но в целом день неплохой.

Лев

У Львов может замаячить на горизонте какой-то судьбоносный поворот. Постарайтесь разглядеть такую возможность. Финансовая ситуация стабильна, но стоит умерить свои желания к обладанию роскошными и статусными вещами. Побалуйте себя, только если это вписывается в ваш распланированный заранее бюджет.

Дева

У Дев на работе может возникнуть непростая ситуация, когда все пойдет не по плану. Для ее решения придется задействовать все свои таланты. При этом не пытайтесь применять силу, сложные вопросы решаются с помощью убеждения.

Весы

Может возникнуть недопонимание с близким человеком. Осмотритесь, не подвергаете ли вы свое счастье угрозе из-за излишней жесткости и несговорчивости. Если же вы просто срываете на близких накопившееся раздражение ― найдите способ выплеснуть агрессию. Возможно, вам подойдет тренировка в зале, пробежка или поход на концерт.

Скорпион

У Скорпионов может появиться возможность осуществить покупку, о которой они давно думали. При общении с руководством стоит избегать сарказма, иронии, есть риск, что ваш юмор не поймут.

Стрелец

У Стрельцов в планы могут вмешаться обстоятельства, которые повернут все не в то русло, о котором вы думали. Хорошо бы подумать о еще одном источнике доходов и прикинуть, в какой сфере может быть такая возможность. А вот рисковать в субботу астрологи не советуют.

Козерог

День обещает быть непростым и богатым на события, придется решать много задач на работе. При этом, как бы сложно ни было, постарайтесь избегать проявлений злости и гнева ― это может навредить и вам, и окружающим.

Водолей

Удачный день для тех, кто занимается творчеством. Есть шанс найти наставника и покровителя, который поможет реализовать задуманное. Тем Водолеям, у которых завязываются романтические отношения, не стоит спешить. Пока еще не время идти навстречу друг другу. Присмотритесь получше.

Рыбы

День может быть конфликтным. В первую очередь это касается работы. Окружающим может не понравиться ваш подход, кроме того, может сказаться отсутствие опыта вести переговоры. Выйти из ситуации с достоинством вам поможет смекалка и здравый смысл.

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