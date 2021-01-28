Яна Брензей о закадровой жизни программы «Вікна-новини»

Ежедневно на телеканале СТБ трижды выходит программа «Вікна-новини», одной из ведущих которой является Яна Брензей. Яна поделилась закардовой жизнью новостей, а также подробно рассказала о хронометраже эфира, сюжетах корреспондентов и роли ведущей. Больше об этом — читайте в материале.

Не секрет, что выпуски новостей жестко ограничены во времени. Наверное, каждый зритель задумывается, а как же ведущие вкладываются в хронометраж? Как отмечает Яна Брензей, занять хотя бы на 25 секунд больше отведенного времени — это «настоящая заявочка на скандал». Так же и недобор. Поэтому ведущие должны выдавать четкий по хронометражу объем информации.

«Первое, что ждет от журналиста, который пошел на монтаж, выпускающий редактор — это продолжительность его сюжета. По-нашему «рыбу»», — пишет Яна.

«Имея хронометраж материалов, редактор начинает играть в пазлы. Составлять их так, чтобы выйти на свои 20—30—35 минут. Но часто бывает, что эфир уже начался, а готово не все или хронометражи отличаются от заявленных. И есть риск не выйти на заветные минуты. Тогда редактор быстро вносит коррективы в верстку, а ведущая превращается в баян. Говорит быстрее—медленнее, быстрее—медленнее, так, как скажет выпускающий. Во время эфира команды могут меняться на противоположные, и ты действительно чувствуешь себя гармошкой», — признается ведущая.

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Однако настоящую гордость и облегчение испытывают ведущие в момент, когда они переводят взгляд на часы и понимают, что уложились в то самое отведенное время.

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