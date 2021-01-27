Фазы Луны так или иначе влияют на жизнь людей. И хотя некоторые относятся к этому довольно скептически, все же давно доказано, что Луна влияет на самочувствие и состояние людей. Если вы знаете, в какой фазе находится небесное светило, можете смело планировать свои дела, назначать даты важных переговоров или принимать жизненные решения. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в феврале 2021 года.

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Лунный календарь на февраль 2021

По лунному календарю в феврале 2021 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Третья четверть — 4 февраля 2021

В это время Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Это самое благоприятное время для принятия важных решений и планирования.Также в этот период можно смело начинать новые проекты или ставить перед собой сложные задачи.

Новолуние — 11 февраля 2021

Луна в знаке Водолея. Это время лучше посвятить изучению чего-то нового. Возможно, нужно поучаствовать в научных конференциях, начать изучать иностранные языки или просто повысить свою квалификацию. Одним словом — время для самосовершенствования.

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Первая четверть — 19 февраля 2021

Луна будет находиться в знаке Тельца, а это значит, что пришло время финансовых накоплений и выгодных вложений. Также может появиться желание духовно развиваться. Не стоит с ним бороться.

Полнолуние — 27 февраля 2021

Луна в знаке Девы Это время очень благоприятно для любой кропотливой работы. Успешными также будут все банковские операции.

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