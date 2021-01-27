Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе. Читайте гороскоп на 28 января 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Можете смело браться за выполнение сложных дел – у вас хватит сил для решения любых задач. Если не будете сидеть сложа руки, возможно продвижение по карьерной лестнице. Одиноких представителей знака ожидает знакомство со своей будущей половинкой.

Телец

Постарайтесь заняться наведением порядка в делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Со всеми задуманными делами вы легко справитесь. Избегайте споров. Хорошо отправиться на природу и отдохнуть там в кругу семьи.

Близнецы

Помощь, оказанная в этот день близким людям, будет оценена по достоинству, добро вернется. Во всех делах больше доверяйте своей интуиции, обходитесь без советов. Полезно заняться своим здоровьем. В общении с друзьями сделайте паузу, побудьте с семьей.

Рак

Если вы долгое время бьетесь над решением какого-то вопроса, то сейчас у вас появится прекрасная возможность изменить ситуацию в свою пользу. Для того чтобы найти верный выход из запутанной ситуации, используйте свою фантазию. Не отказывайтесь от поддержки друзей.

Лев

Обстоятельства позволят собраться с мыслями и решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты с кем-то из близкого окружения. Не допускайте давления на людей, с которыми будете общаться. Вы сможете легко достигнуть намеченных целей.

Дева

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Вы способны даже ленивых и нерасторопных людей вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также не делайте что-либо назло. Хорошее время для дальней поездки.

Весы

Вряд ли в этот день у вас будет присутствовать большое желание трудиться. Ваша голова может быть заполнена любыми мыслями, только не о работе. Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими людьми, легко миритесь и идите на компромиссы. Не относитесь слишком серьезно к новому знакомству.

Скорпион

Не вступайте в конфликты, просто потихоньку делайте то, что считаете правильным. День удачен для того, чтобы возродить ранее прерванные отношения. Если вы свободны, не отказывайтесь от приглашений в компанию. Там возможна встреча с человеком старше вас, который станет вашей второй половинкой.

Стрелец

Сейчас не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск, особенно при решении финансовых вопросов. Не бойтесь спросить совета у коллег или близких друзей и не отказывайтесь от предложенной помощи. Удачно сложатся поездки. Хорошее время для отдыха, посещения новых мест и расширения кругозора.

Козерог

Не спешите браться за реализацию чужих планов, лучше займитесь своими делами. Тем более что у вас их накопилось достаточно много. В течение дня то и дело могут возникать проблемы, связанные с задержками, опозданиями, техническими поломками. Больше доверяйте интуиции, постарайтесь не делать того, к чему не лежит душа.

Водолей

Звезды советуют действовать открыто, свободно отстаивая свои идеи и убеждения. Такая позиция будет способствовать укреплению вашего авторитета. Это хороший период для улучшения отношений с партнером по браку и деловыми компаньонами. Любые спорные вопросы, на обсуждение которых уходило множество времени, сейчас решатся легко и без проволочек.

Рыбы

Вас ждут приятные сюрпризы. Если позволяют обстоятельства, возьмите на работе отпуск, передохните. Но как бы ни сложилось, вам придется больше заниматься чужими делами, нежели своими. Не расстраивайтесь. Это поможет вам приобрести полезных знакомых, которые в ближайшем будущем поучаствуют в решении уже ваших проблем.

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