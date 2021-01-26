Яна Брензей поделилась, что для нее является смыслом жизни

Ведущая программы СТБ «Вікна-новини» Яна Брензей поделилась увлекательной историей у себя на странице в социальной сети. О смысле жизни и главных ценностях, а также о том, почему не стоит гнаться исключительно за карьерой и успехом. Размышления Яны Брензей — в материале.

Ведущая программы новостей на телеканале СТБ начала свою историю с того, как она рано утром, когда еще совсем темно, ехала в такси. Там она и услышала простые слова ведущего по радио: «Смысл жизни — сама жизнь».

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Неудивительно, что сейчас многие теряют основное и самое ценное в погоне за успехом. Именно об этом написала ведущая «Вікна-новин».

«Я, мои друзья, мое поколение живем в парадигме успешного успеха. Если тебе 30+, а ты до сих пор не Самый Большой Директор, Самая Яркая Звезда или Самый Популярный Автор, то все, гейм овер. У тебя нет сегодня, только завтра. Где ты станешь лучше, быстрее, выше, сильнее. И, конечно, у тебя есть Цель. А если с ее достижением что-то пошло не так, то и с самой жизнью что-то пошло не так», — пишет Яна.

Ведущая считает, что с таким подходом человечество обкрадывает себя. Проблема — фокус на самой погоне, без возможности остановиться и почувствовать простые радости жизни.

«Карьера, достижения, успех — это классная цель. Но если сводить все к ней, если чувствовать себя счастливым, только когда тебе на шею вешают олимпийскую медаль, то есть риск не заметить жизни. Той единственной, вероятность появления которой была такой мизерной. Мне такой вариант не очень, честно говоря. Поэтому я учусь джазовать, как завещали нам сценаристы Pixar. Любить жизнь не за что-то, а за сам факт ее существования. Звучит, как из третьесортной лекции по личностному росту, но знаете что? Какое все же счастье, что в том такси ехала не я, а мы», — подытожила Яна Брензей.

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