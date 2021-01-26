Выходные в феврале 2021: будут ли дополнительные выходные
26.01.2021
Новогодние праздники позади, а зима набирает обороты. Однако как же хочется ухватиться за возможность еще немного отдохнуть. Будут ли дополнительные выходные в феврале 2021 года? И сколько украинцы будут отдыхать в последнем месяце зимы? Подробнее узнайте в материале.
Государственных и больших религиозных праздников в феврале не будет. А значит, отдыхать мы сможем лишь в законные выходные дни — субботу и воскресенье.
Но радует и то, что общее количество календарных дней в феврале составляет всего 28. Это самые короткий месяц в году. Значит, весна уже близко!
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Количество рабочих дней составит 20.
Количество выходных — 8.
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