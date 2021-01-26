Лунный календарь на февраль 2021: удачные дни для любых начинаний
26.01.2021
Мы привыкли перестраховываться от неудач. Поэтому всегда прислушиваемся к своей интуиции, соблюдаем традиции и порой ищем информацию в сети. Важные и новые дела стоит начинать в самый подходящий момент. Узнать о таком можно в лунном календаре на февраль 2021 года. Узнайте в материале, какие дни будут удачными и благоприятными для любых начинаний.
Февраль будет довольно богатым месяцем на счастливые и успешные дни. Почти каждый будет полон невероятной удачливой энергии. Ею вы можете воспользоваться, приступив к важным делам. Более того, можете быть уверенны, что все сложится наилучшим образом.
Удачные дни в феврале 2021 года
1–6, 8–12, 16–18, 20, 21, 24, 25 и 28 число.
Неблагоприятные дни в феврале 2021 года
7, 13–15, 19, 22, 23, 26 и 27 число.
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