Что приготовил новый день каждому знаку зодиака? Узнайте в подробном астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ. Читайте гороскоп на 27 января 2021 года прямо сейчас.

Овен

Могут поступить заманчивые предложения относительно работы. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Единственное предостережение – не занимайтесь делами, связанными даже с небольшим риском, и следите за своими финансами.

Телец

Вам нужно с осторожностью отнестись к новым деловым предложениям, какими бы перспективными они ни показались вначале. Если все же возникнут сомнения, стоит проконсультироваться со специалистами. Сейчас идет благоприятное время для покупок, как мелких, так и достаточно крупных.

Близнецы

Время активности в сфере личного обогащения пришло и стучит в ваши двери. В данный день можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных и финансовых вопросов. Благодаря помощи близких людей вы добьетесь блестящих результатов.

Рак

Займитесь делами, позволяющими получить быстрый результат. При проведении важных переговоров нужно следовать голосу разума, а возможные разногласия улаживать путем компромисса. Успех обещают поездки, предпринятые по личному или деловому поводу.

Лев

В среду вы будете сталкиваться в основном с приятными вопросами. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Спорные вопросы старайтесь решать без конфликтов. Сейчас не берите на себя долговые обязательства.

Дева

Этот день создаст благоприятные условия для того, чтобы заняться решением материальных вопросов. Готовьтесь мгновенно реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам.

Весы

Данный день благоприятен для осуществления новых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность и воздержаться от крупных трат.

Скорпион

Конфликты с родственниками могут испортить настроение. Вам удастся во многих вопросах достигнуть понимания, но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите с принятием решений. Все траты на отдых и развлечения рекомендуется временно заморозить.

Стрелец

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться некомпетентными в некоторых вопросах или попросту заблуждаться. Вас будут посещать сомнения, появится неуверенность. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Главное – понимать, что этот период скоро пройдет.

Козерог

Если хотите перемен, стоит лично позаботиться о том, чтобы они наступили как можно быстрее. Не примете мер, все просто пойдет своим чередом. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.

Водолей

На первое место сейчас необходимо поставить насущные нужды: жилье, питание, лечение. Именно на эти сферы вашей жизни следует в первую очередь пускать средства из семейного бюджета. В отношениях с членами семьи постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

Рыбы

Сейчас можно заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Эффективными окажутся встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки. Поддержка и разумные советы близких людей помогут почувствовать себя более уверенно.

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