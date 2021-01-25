Оригинальные поздравления с Днем Татьяны

25 января – Татьянин день! Поздравьте своих подруг, коллег и родных с днем ангела с помощью оригинальных стихов. Подарите улыбку всем знакомым Татьянам!

Поздравления в стихах

Татьяна, ты нас вдохновляешь

И на ученье, и труды,

И веселиться позволяешь,

И защищаешь от беды.

***

Таня, Танечка, Танюша,

Я прошу меня послушать:

День Татьянин наступает,

Снег в ладони насыпает,

Поздравляю я тебя,

Восхищаясь и любя,

Я желаю быть всегда

Лучезарной, как звезда.

***

Итак, она звалась Татьяна…

И сколько граней в ней одной:

Студенческий азарт и пламя,

И Пушкинской поэмы зной.

Да, наша Таня «горько плачет»,

Но только в детском том стишке.

Счастливый путь судьбой назначен –

Идет по жизни налегке!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Разреши тебя поздравить!

Пусть не будет в жизни скучно,

Пусть невзгоды не пугают!

Пусть уютно будет в доме,

Счастье сердце согревает,

Пусть тебе твоя Святая

Жить и верить помогает!

***

Татьянин день — красивый праздник,

Я поздравляю всех Татьян!

Пусть будет дом ваш полон счастьем,

Здоровой будет пусть семья.

А тем, кто только подрастает,

Кого Татьяной нарекли,

Успехов, радости желаю

И в будущем большой любви!

Татьянин день — красивый праздник,

Он полон радости, добра!

Пусть будут помыслы прекрасны,

Дух — крепок и душа светла!

***

Желтых и теплых Танечке дней,

Зим — покороче, а лет — подлинней.

Солнышко дарит всегда пусть тепло,

А в дом прибывают любовь и добро.

***

В Татьянин день тебя я поздравляю,

Везенья, денег, радости желаю.

Здоровья, шарма, больше доброты,

Быть чистым воплощеньем красоты.

Быть искренней, прекрасной и надежной,

Чтоб огорченье стало невозможным.

Желаю счастья, ведь его достойна ты.

Пусть сбудутся заветные мечты!

***

Если на дворе январь,

Снег лежит, морозы,

Смотришь ты на календарь –

25, похоже…

Что за день сегодня, а?

Почему веселье?

Именины всех Татьян!

Праздник всех студентов!

***

Татьяна, как ты хороша,

Неугомонная душа!

В решеньях ты всегда упорна,

Всегда права и непреклонна!

Мы с именинами тебя

Сегодня вместе поздравляем!

Всегда блистать, гореть, сиять!

Тебе мы каждый день желаем!

***

Коллега Таня! С днём Татьяны

Хотим поздравить и сказать:

Свою работу идеально

Умеет Таня выполнять,

Она умеет чутко слушать,

Любой вопрос легко решить.

Тебя с днём ангела, Танюша,

Спешим поздравить от души!

***

Татьяна, милая Татьяна!

Смотри на жизнь ты веселей.

Будь от любви сегодня пьяной

Среди знакомых и друзей.

Пусть радостью глаза искрятся,

Пусть сердце от любви поет!

Пусть все студенты веселятся,

И жизнь без трудностей пойдет.

***

Моей подруге дорогой

В Татьянин день добра желаю,

Пускай живет в душе покой,

А в сердце – ощущенье рая.

Пускай сбываются мечты,

И только лучшее случится,

Тебе желаю красоты,

В любви прекрасной раствориться!

***

Желаю в День Татьяны стать мудрее,

Пускай забота близких душу греет,

И в жизни наслаждаться каждым часом,

Пусть станет в мире больше ярких красок!

Поздравляем всех Татьян с праздником!

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