В нашей стране часто так бывает, что разнополые дети постоянно живут в одной комнате. Это и не удивительно, ведь мало кто может похвастаться наличие большой квартиры или дома, где бы у каждого ребенка было свое пространство. Так случилось с одной из героинь психологического реалити «Супермама». Мама-тренер Анна воспитывает двоих детей: 5-летнюю Машу и 12-летнего Женю, которые делят одну комнату. Но должны ли брат с сестрой жить в одной комнате? Или все же лучше, чтобы они жили отдельно? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Во время ревизии квартиры участницы увидели, что дети Ани живут в одной комнате. И это несмотря на то, что у ее старшего сына уже начался переходный период. Конкурентки раскритиковали такой подход к организации пространства. К тому же 12-летний Женя сам рассказал о том, что ему бы очень хотелось иметь собственную комнату.

Но что же скажет по этому поводу ведущий проекта? Дмитрий Карпачев также посоветовал Анне уже сейчас задуматься над тем, чтобы разделить детей по разным комнатам.

«Психологи советуют разводить детей разного пола по отдельным комнатам тогда, когда у одного из них начинается пубертатный период. Для правильного психологического развития детям критически необходимо иметь собственное пространство».

Во время личной встречи с мамой-тренером Дмитрий Карпачев настоятельно рекомендовал сделать все возможное для того, чтобы у ее сына как можно скорее появилась собственная комната. Он отметил, что для подростка крайне важно иметь возможность побыть одному. Иначе вместо того, чтобы закрыться в своей комнате и подумать в тишине, он будет вынужден идти, например, в парк. А там, к слову, может повстречать плохую компанию. И это может негативно сказаться на его будущем.

Больше советов по воспитанию детей смотрите в проекте «Супермама».

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